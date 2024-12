Qui in basso c’è un messaggio che potrebbe tornare scomodo per molti in quanto può addirittura rubare i soldi dal conto corrente. Come al solito ci sono false promesse, in questo caso un regalo da parte di Shein.

In basso c’è il messaggio che può aiutarvi a capire fin da subito che si tratta di una truffa, dategli un’occhiata.

Truffa nuova e pericoli vecchi: così vi fregano i soldi dal conto

“Scopri il Tuo Regalo di Natale: La Scatola Misteriosa di Shein!

Gentile cliente Shein,

Questo Natale, vogliamo offrirti un’opportunità unica: ricevere una Scatola Misteriosa di Shein piena di sorprese festive!

Per riceverla, ti basta rispondere a un breve sondaggio sulla tua esperienza con Shein.

INIZIA IL SONDAGGIO ORA“.

Un altro inganno consiste nel far credere agli utenti di poter a che fare con l’intelligenza artificiale di Microsoft, Copilot. Il messaggio che è arrivato tramite e-mail effettivamente racchiude tutte le linee guida su come si utilizza il modello AI. Allo stesso tempo però c’è da stare attenti in quanto l’e-mail non arriva da Microsoft. Ecco il messaggio:

“Un’interfaccia intuitiva con il saluto “Buon pomeriggio” nella parte superiore. È formata da quattro riquadri rettangolari dagli angoli smussati all’interno dei quali ci sono diversi contenuti. Nel primo riquadro a sinistra sono raffigurate verdure e posate ed è presente un testo che dice “Chiedimi una programmazione settimanale di pasti a base di verdure”. Il secondo riquadro a destra mostra la fotografia di un paesaggio urbano al tramonto e un testo che dice “Ti suggerirò delle idee per un appuntamento romantico per qualsiasi budget”. Nel terzo riquadro in basso a sinistra sono raffigurate delle piante in vaso di fronte a una finestra accompagnate dal suggerimento “Chiedimi di creare un laboratorio”.

Scopri come funziona Copilot! Le informazioni sono organizzate in schede chiare e ordinate: la tua guida personalizzata per esplorare le funzionalità più popolari di Copilot. Queste schede ti permettono di iniziare a usare Copilot in modo veloce e intuitivo!

Esplora Copilot >

Avvia una conversazione in modo naturale

Che tu voglia prepararti per un colloquio o aggiornarti sugli ultimi eventi, parlare con Copilot è come parlare con una persona che conosci.

Consulta Copilot

Interagisci facilmente con l’ app mobile Copilot

Ovunque tu vada, hai tutta la forza di Copilot nel palmo della mano.“