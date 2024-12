Apple avrebbe in cantiere un progetto più che. Almeno ciò è quanto stato rivelato da Mark Gurman di Bloomberg. L’idea alla base è quella di offrire un dispositivo di grandi dimensioni pensato per chi cerca un’esperienza più immersiva. Come sviluppatori, gamer o professionisti vari. La vera innovazione starebbe proprio nel display. In quanto la nuova tecnologia pieghevole su cui Apple sta lavorando garantirebbe una superficie praticamente priva di piega visibile. Superando così i limiti dei modelli attualmente presenti sul mercato. Nonostante i progressi, il progetto però è ancora in una fase preliminare, con il lancio previsto non prima del 2028.

Un nuovo iPad pieghevole: una sfida tecnologica e competitiva

Le dimensioni di questo dispositivo lo renderebbero paragonabile a due iPad Pro affiancati. Ma la sua portabilità lo distinguerebbe da altri schermi di grandi dimensioni. Questo sarebbe possibile grazie alla piegatura del display, che consentirebbe di ridurre l’ingombro durante il trasporto. Dal punto di vista software, l’iPad pieghevole potrebbe utilizzare una versione avanzata di iPadOS. Un grado di supportare applicazioni macOS e accessori vari come l’Apple Pencil. Non si tratterebbe, però, di un vero ibrido tra iPad e Mac, ma piuttosto di una piattaforma ottimizzata per sfruttare al massimo le potenzialità del grande schermo.

Apple si troverebbe così di fronte a una sfida complessa. In quanto, la tecnologia pieghevole, pur molto promettente, rappresenta ancora un ostacolo per molti produttori. Aziende come Samsung, Lenovo e HP hanno già lanciato dispositivi pieghevoli. Ma nessuna azienda, almeno per il momento, è riuscita a eliminare completamente il problema delle pieghe visibili. Il ThinkPad X1 Fold di Lenovo e lo Spectre Fold di HP, con display rispettivamente da 16 e 17 pollici, sono esempi di soluzioni tangibili. Le quali però seppur hanno riscosso interesse non sono riuscite a raggiungere la perfezione.

Anche per Apple, il successo di un iPad pieghevole dipenderà dalla capacità di combinare un hardware impeccabile con un software che sappia sfruttarlo al meglio. L’azienda starebbe poi esplorando la possibilità anche di uno smartphone pieghevole. Un nuovo progetto che potrebbe arrivare nel 2026. Se il tablet rappresenta una scommessa sul futuro, il pieghevole per Apple è molto più che una moda. Si tratta di una vera e propria opportunità per rivoluzionare il mercato.