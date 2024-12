Apple Watch Ultra 3 monitorerà l'ipertensione tramite variazioni di pressione

Chi voleva aggiornamenti interessanti con l’ultimo Apple Watch Ultra, probabilmente è rimasto deluso. Allo stesso tempo coloro che hanno acquistato l’ultima variante l’anno scorso, sono invece rimasti soddisfatti: Apple Watch Ultra 2 è stato riconfermato, semplicemente con un cambio di colore. Chi ha la smania di cambiare dispositivo ogni anno dunque ha risparmiato una spesa ma probabilmente non potrà esimersi alla prossima.

Il nuovo modello in arrivo nel 2025 potrebbe introdurre una funzione per rilevare l’ipertensione. Stando alle parole del celebre giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, con questa novità si potrà avere un vantaggio in più. C’è da precisare però che la lettura della pressione sanguigna non sarà precisa come quella di un dispositivo medico. Questa si baserà sulle variazioni dei valori che vengono registrati nel tempo.

Apple Watch Ultra 3 rileverà l’ipertensione

Apple ha già adottato un approccio simile per altre funzioni, come la misurazione della temperatura. Anche in quel caso, lo smartwatch non indica un valore esatto, ma segnala le deviazioni rispetto alla norma dell’utente. Con l’ipertensione, il principio dovrebbe essere lo stesso: rilevare cambiamenti che possano suggerire un problema e avvisare l’utente, lasciando poi il compito di approfondire al medico.

Un Apple Watch sempre più orientato alla salute

L’introduzione del monitoraggio dell’ipertensione rafforza l’idea di uno smartwatch pensato per aiutare nella prevenzione. In futuro, Apple potrebbe applicare lo stesso sistema al controllo del glucosio nel sangue, su cui l’azienda sta già lavorando da tempo.

Questo approccio, che punta a monitorare trend e variazioni piuttosto che a fornire dati assoluti, rappresenta una scelta precisa. L’obiettivo è rendere l’Apple Watch uno strumento utile per identificare potenziali problemi di salute senza generare allarmi ingiustificati o letture poco affidabili. Lo smartwatch dunque potrebbe diventare un dispositivo sempre più interessante per la salute delle persone. Averlo al polso non può che essere un plus, soprattutto per chi molto spesso vuole sapere cosa sta succedendo.