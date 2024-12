Trenitalia: prenotazioni paralizzate, è stato un martedì da dimenticare

Di situazioni complicate ne accadono spesso nel mondo dei trasporti, soprattutto in Italia ultimamente. Secondo quanto riportato, un guasto tecnico ieri avrebbe paralizzato per 6 ore i sistemi di prenotazione di Trenitalia.

Ad andare fuori uso sono stati sito web, app ufficiale e anche le biglietterie automatiche. Tutto ciò ovviamente ha generato confusione e disagio sia per chi doveva acquistare un biglietto sia per chi aveva necessità di modificarne uno già esistente.

Disagi e soluzioni temporanee: cosa è successo a Trenitalia

Molti viaggiatori hanno raccontato di aver vissuto momenti di caos nelle stazioni, con personale ferroviario subissato di richieste d’aiuto. Non sapendo come procedere, in tanti si sono rivolti ai social per segnalare i problemi e cercare soluzioni.

Per cercare di arginare le difficoltà, Trenitalia ha adottato alcune misure straordinarie, tra cui:

La possibilità di acquistare i biglietti direttamente a bordo dei treni senza pagare alcun sovrapprezzo;

Un rafforzamento delle informazioni disponibili in stazione.

C’è stato bisogno di attendere fino alle ore 21:00 di ieri sera per avere dei risvolti positivi. Il guasto è stato risolto infatti proprio intorno a quell’ora, con l’applicazione ufficiale e il sito che hanno ripreso ad erogare i loro servizi in maniera affidabile. Questa la nota di Trenitalia in merito:

“Sono tornati regolari i sistemi di prenotazione e vendita di Trenitalia grazie all’intervento dei tecnici per la risoluzione del malfunzionamento avvenuto nel pomeriggio.”

Dopo tutto ciò che è successo, sono arrivate diverse critiche soprattutto in virtù del periodo che è quello natalizio, dunque pieno di esigenze. Già in precedenza infatti c’erano stati diversi scioperi e vari ritardi nel mondo dei trasporti, con questa che è stata la ciliegina sulla torta. Alcuni esponenti politici dell’opposizione hanno chiesto al ministro Matteo Salvini di riferire in Parlamento su quanto accaduto e di illustrare il piano per evitare ulteriori disservizi durante le festività.