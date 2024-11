Il settore dei trasporti ferroviari si prepara a un weekend complicato. Il motivo riguarda uno sciopero nazionale dei treni. Quest’ultimo avrà luogo oggi 23 novembre e domani. La conferma è stata annunciata dall’Unione Sindacale di Base (Usb). Ha annunciato la partecipazione di tutto il personale delle società del Gruppo FSI. Sono comprese anche altre aziende del settore. Lo sciopero partirà il 23 novembre alle 21:00. Si concluderà alle 20:59 del 24.

Sciopero dei treni nel weekend: ecco i dettagli

Anche l’Assemblea Nazionale del personale di macchina e di bordo ha aderito. Tale decisione si inserisce nel contesto della lunga vertenza per il rinnovo del contratto collettivo nazionale delle Attività Ferroviarie. Suddetta battaglia sindacale è portata avanti da diverse sigle sindacali di base e gode del sostegno attivo di numerosi lavoratori del settore. Alla base dello sciopero ci sono rivendicazioni che puntano a migliorare le condizioni di lavoro, da tempo soggette a un peggioramento costante.

I sindacati hanno chiarito i motivi della protesta. I lavoratori del settore ferroviario chiedono un contratto che tuteli meglio salute e sicurezza. Oltre ad un adattamento dei salari che compensi la perdita del potere d’acquisto subita di recente. Tra le richieste, figurano anche turni di lavoro meno gravosi e un maggiore impegno per garantire sicurezza e incolumità sul posto di lavoro. Ciò per prevenire tragedie che hanno segnato il settore in passato. I lavoratori reclamano inoltre un coinvolgimento più diretto nelle decisioni che riguardano il contratto.

Trenitalia e Italo hanno pubblicato sui propri siti web le liste dei treni che saranno garantiti durante lo sciopero. Trenitalia avverte che l’agitazione potrebbe comportare cancellazioni o variazioni al servizio non solo nelle ore dello sciopero, ma anche immediatamente prima e dopo. Trenord, dal canto suo, segnala possibili disagi per il servizio regionale, suburbano, aeroportuale e di lunga percorrenza. Inoltre, avvisa che, in caso di cancellazione di treni aeroportuali, saranno attivati autobus sostitutivi. Le aziende invitano gli utenti a consultare i canali digitali o a rivolgersi al personale in stazione per aggiornamenti in tempo reale.