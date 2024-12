Nonostante non siano ancora arrivate le festività natalizie, sembra che il colosso giapponese Sony abbia deciso di anticipare leggermente i tempi. In questi ultimi giorni, infatti, l’azienda ha reso disponibili su PlayStation Store tanti nuovi sconti ed offerte super interessanti grazie alla nuova promozione denominata Sconti di Gennaio. Si tratta come sempre di occasioni imperdibili e che permetteranno agli utenti di avere tanti titoli a poco prezzo.

PlayStation Store, arriva in anticipo la promo degli Sconti di Gennaio

A quanto pare il colosso del gaming Sony ha deciso di anticipare i tempi proponendo già da adesso una nuova promozione per l’anno nuovo. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha da poco reso disponibile per gli utenti la nuova promo denominata Sconti di Gennaio. Come da tradizione dell’azienda, anche quest’ultima prevede tantissime occasioni su PlayStation Store.

In particolare, gli utenti potranno avere accesso a degli sconti davvero esagerati. Si tratta tuttavia di un accesso anticipato di questa promozione. Per il momento, infatti, sembra che potranno accedervi soltanto gli utenti iscritti al piano in abbonamento a PlayStation Plus. Successivamente, ovvero il prossimo 20 dicembre 2024, questa nuova promozione sarà disponibile a tutti gli utenti, a prescindere dal fatto che siano abbonati o meno.

Come già detto, la nuova promozione prevede tanti videogiochi proposti a dei super prezzi, con degli sconti esagerati che in alcuni casi arrivano a sfiorare il 90%. È ad esempio il caso del videogioco denominato Need for Speed Unbound, che è ora disponibile ad un prezzo scontato di 7,99 euro. Per gli amanti del genere, è poi disponibile all’acquisto con un notevole sconto dell’80% il videogioco The Witcher 3: Wild Hunt Complete. Quest’ultimo è disponibile all’acquisto ad un prezzo scontato di 9,99 euro.

Insomma, per tutti gli abbonati a PlayStation Plus sarà possibile accedere in anteprima a questa nuova fantastica promozione denominata Sconti di Gennaio.