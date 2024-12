Renault 5 Turbo 3E: il ritorno di una leggenda elettrica

Chi non ricorda la gloriosa Renault 5 Turbo degli anni ’80? Creata per dominare i rally, questa piccola belva era famosa per il suo design aggressivo, con carreggiate allargate e prese d’aria funzionali. Montava un motore 1.4 turbo da 160 CV, posizionato dietro i sedili posteriori, una scelta tecnica che la rendeva unica. Un’auto che ha conquistato il pubblico per anni e che adesso ritorna in grande stile.

Oggi, Renault fa rivivere quell’icona, ma in una versione completamente elettrica. Nasce così la Renault 5 Turbo 3E, ispirata nello stile alla storica antenata. La carrozzeria, realizzata in fibra di carbonio, unisce leggerezza e rigidità. Anche le prese d’aria tornano, ma ora sono simboliche: una integra la presa di ricarica. Sotto il profilo tecnico, la Renault 5 Turbo 3E spinge ancora più in là i limiti. Con due motori elettrici, uno per ogni ruota posteriore, sviluppa oltre 500 CV di potenza. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in appena tre secondi, un valore da vera supercar. Questa nuova interpretazione non è solo un omaggio al passato, ma un’auto progettata per regalare prestazioni estreme.

Un’auto da sogno pronta per il mercato targata Renault

La Renault 5 Turbo 3E non sarà un semplice concept. Sarà prodotta in serie. L’annuncio è arrivato dal CEO di Renault, Luca de Meo, che ha descritto il modello come parte della trasformazione del gruppo sotto il piano Renaulution. Le linee riprendono lo stile della Renault 5 E-Tech, con dettagli che richiamano il DNA sportivo della Turbo originale. L’estetica da corsa e la livrea colorata rendono omaggio ai successi nei rally degli anni ’80.

Ma quando sarà disponibile? L’attesa non sarà lunga. Questo modello dimostra come Renault sappia coniugare tradizione e innovazione, portando nel futuro un’auto che ha fatto sognare intere generazioni. La 5 Turbo 3E si prepara a diventare un simbolo dell’elettrico ad alte prestazioni. Un nuovo mito è nato. Renault punta a ridefinire il concetto di sportività elettrica, e il futuro non è mai stato così entusiasmante.