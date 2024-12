L’universo degli smartphone Pixel di Google potrebbe presto vivere una rivoluzione tecnica. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Android Authority, l’azienda di Mountain View starebbe testando un modem MediaTek inedito (T900). I dettagli a riguardo sono ancora scarsi, ma sappiamo che il chip fa parte della famiglia M85 e dovrebbe supportare le specifiche 5G. Tale mossa segnerebbe un cambio di direzione significativo per Google, che fino ad ora ha collaborato principalmente con Samsung per i suoi chip custom Tensor.

Novità per i prossimi Pixel di Google?

Il 2025 potrebbe rappresentare, dunque, un anno di svolta. Google sembra pronta ad abbandonare la collaborazione con Samsung per progettare i propri chip Tensor in totale autonomia. La produzione, invece, verrebbe affidata a TSMC. Tale passaggio non solo garantirebbe maggiore controllo sulla progettazione. Consentirebbe anche di sfruttare le tecnologie produttive più avanzate, come il nodo a 3 nanometri.

Progettare un chip con modem integrato è però un’impresa da non sottovalutare. Non sorprende, quindi, che Google stia esplorando collaborazioni con terze parti come MediaTek per i suoi Pixel. A sorprendere, invece, è la decisione di non affidarsi al più diffuso Snapdragon X75 di Qualcomm. Potrebbe trattarsi di una scelta strategica legata ai costi, alle prestazioni o ad accordi commerciali più favorevoli. MediaTek, negli ultimi anni, ha dimostrato di essere un partner competitivo, grazie ai suoi modem altamente performanti. Insieme all’attenzione crescente verso i dispositivi di fascia alta.

Accanto al nuovo modem, il futuro Tensor G5 promette di portare importanti novità. Come la registrazione video in 4K a 60 FPS e uno zoom digitale fino a 100x. Con tali tecnologie, l’azienda di Mountain View punta a consolidare il suo ruolo nel mercato premium. Offrendo un’esperienza sempre più competitiva sia in termini di prestazioni che di funzionalità. Se tali premesse si concretizzeranno, il 2025 potrebbe davvero segnare l’inizio di una nuova era per i Pixel. Con lo scopo di raggiungere l’indipendenza tecnologica e l’innovazione.