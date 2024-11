Sono già diversi mesi che si parla del Google Tensor G5, il chip dei Pixel 10, ma adesso sembra che sia apparso Geekbench. Per gli esperti, questo SoC dovrebbe segnare la fine della partenrship tra il colosso di Mountain View e Samsung. Infatti, GMSArena ha spiegato che, il Tensor G5 e il Tensor G6 non saranno prodotti da Samsung, ma ad occuparsene ci penserà TSMC.

Google Tensor 5, possibile prima apparizione sotto copertura su Geekbench?

Di recente un processore chiamato “Google Frankel” è comparso su Geekbench, e sembra proprio essere il Tensor G5 (in precedenti leak sembrava essere apparso con il nome in codice “Laguna”). Stando al “deludente” benchmark, i risultati ottenuti nei test single core e multi-core sono rispettivamente di 1.323 punti e 4.004 punti. Questi punteggi sono inferiori a quelli di Google Tensor 4 e sembra improbabile che possa competere le future CPU di Qualcomm e MediaTek. Per fare un esempio, lo Snapdragon 8 Elite ha punteggi che oscillano tra gli 8.600 e i 9.000 Punti in Multi-Core e tra i 2.700 e i 3.100 punti in Single-Core.

Alcune indiscrezioni hanno anticipato una configurazione della CPU che vanta un clock di 3.40 GHz sul singolo core, 2,86 GHz sui P-core e 2,44 GHz sugli E-core. La GPU scelta dovrebbe essere una Imagination Technologies PowerVR D-Series DTX-48-1536.

Ritornando sui risultati del Tensor G5, potrebbero suggerire che il chip sia ancora in fase di sviluppo o che Google abbia deciso di mettere al primo posto l’efficienza invece che le prestazioni. Naturalmente il colosso di Mountain View saprà come garantire un’esperienza piacevole ai suoi utenti. Ora non ci resta che attendere nuovi sviluppi, nell’attesa di capire come effettivamente questo processore sarà, e quali sono le prestazioni che sarà effettivamente in grado di raggiungere. L’unica cosa di cui siamo certi, è che verrà lanciato in concomitanza con le nuove generazioni di smartphone Google, e non vediamo l’ora.