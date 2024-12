iPhone 17 Air sarà più economico del previsto: il pieghevole arriverà nel 2026

Secondo un nuovo rapporto del Wall Street Journal, Apple sta lavorando su due dispositivi pieghevoli previsti per il 2026 e su un modello di iPhone ultra-sottile, l’iPhone 17 Air, che sarà più economico di quanto si pensasse inizialmente. Sono diversi i dettagli emersi in queste ore.

iPhone 17 Air: sottile e accessibile

Con il nuovo iPhone 17 Air, Apple andrà ad influire sul design, rendendolo più sottile e, se vogliamo, anche più attraente, offrendo peraltro un costo inferiore. Lo spessore di questo nuovo smartphone dovrebbe addirittura essere inferiore agli attuali 8 mm. Il prodotto inoltre sarà posizionato in una fascia di prezzo più accessibile per attirare una platea più ampia di consumatori. Stando a quanto riportato, il suo prezzo iniziale dovrebbe aggirarsi intorno ai 900 dollari. Questo conferma che dovrebbe andare a sostituire nell’organigramma di Apple proprio il modello Plus.

Per mantenere i costi bassi, il dispositivo adotterà un sistema fotografico semplificato rispetto ai modelli Pro, ma punterà tutto su un’estetica sottile e accattivante. Apple sembra scommettere sull’ultra-thin design per attirare utenti disposti a rinunciare a qualche funzionalità avanzata in cambio di un look innovativo.

I nuovi iPhone pieghevoli arriveranno, ma dal 2026

Oltre all’iPhone 17 Air, Apple sta sviluppando due dispositivi pieghevoli. Il primo è un iPhone con display più grande dell’attuale iPhone 16 Pro Max (6,9 pollici), che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2026. Il display pieghevole avrà una dimensione di almeno 7 pollici e adotterà un design con piega interna, simile a quello di altri smartphone foldable già in commercio.

Il secondo dispositivo sarà più grande, pensato per fungere anche da laptop. Da aperto, lo schermo raggiungerà i 19 pollici, offrendo una vera esperienza ibrida tra tablet e notebook.

Apple è al lavoro su queste tecnologie da anni, ma problemi con la cerniera e la copertura del display hanno causato ritardi nello sviluppo. Tutto dovrebbe comunque essere pronto per il 2026, almeno secondo le indiscrezioni.