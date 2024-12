Portare sul mercato nuovi modelli in linea con le esigenze del mercato e degli utenti è sempre uno dei principali obiettivi delle diverse case automobilistiche. Oltre a ciò, però, non manca l’impegno per offrire agli utenti il meglio dell’esperienza di guida. A tal proposito, non mancano le iniziative che hanno lo scopo di offrire al cliente assistenza in caso di problematiche riscontrate in seguito all’acquisto di un veicolo. Un esempio è il costruttore automobilistico Stellantis che ha deciso di coprire il difetto relativo all’AdBlue.

Non a caso, si tratta di un problema che negli ultimi anni sta interessando un gran numero di vetture diesel dei marchi Citroen e Peugeot. Dopo diverso tempo, dunque, Stellantis ha deciso di lanciare questa iniziativa per andare incontro agli utenti che stanno facendo i conti con tale problematica.

Stellantis: impegno per risolvere il problema dell’AdBlue

Sono molti i modelli dei marchi automobilistici Peugeot e Citroen che stanno riscontrando un problema legato all’AdBlue. Tale problematica sembrerebbe essere direttamente legata ad un problema di progettazione dei veicoli.

Nello specifico, i modelli interessanti segnalano il serbatoio vuoto nonostante non lo sia realmente. La decisione della casa automobilistica Stellantis di prendersi carico di tale problematica arriva in seguito alle diverse pressioni derivanti dall’Antitrust nell’ultimo periodo. Riconoscendo, dunque, tale problematica come un difetto di progettazione, Stellantis ha reso noto di voler offrire una copertura speciale per i serbatoi dell’AdBlue dei veicoli Peugeot e Citroën.

Secondo quanto diffuso, la garanzia sarà estesa fino al 2028 ed è destinata ai veicoli dei due costruttori francesi con motore diesel Euro 6 con tecnologia SCR. Assistenza, però, anche tutti quei clienti che hanno problemi con i veicoli più vecchi tramite un contributo che sarà offerto per sostenere i costi delle riparazioni. Stellantis fa sapere che per le vetture con meno di 5 anni e di 150.000 km, il costruttore si fa carico di tutti i costi dei ricambi, mentre tra i 5 e gli 8 anni, il costo verrà coperto da un 30 ad un massimo del 90% in base ai chilometri.