La famiglia Galaxy S25 sarà svelata da Samsung il prossimo anno e le indiscrezioni sembrano convergere verso il possibile lancio previsto per gennaio. Nonostante la data di presentazione non sia stata svelata, i leaker stanno lavorando per anticipare quanti più dettagli possibile sui nuovi flagship coreani.

Ci aspettiamo tre dispositivi, il Galaxy S25, la variante Plus e la top di gamma Ultra. Proprio quest’ultimo smartphone è stato oggetto di attenzioni da parte del noto Ice Universe. Il leaker ha confermato online di aver visto in anteprima alcuni render del device ma di non poterli pubblicare per evitare problemi.

Come dichiarato da Ice Universe su X (ex Twitter), il device viene definito come “molto bello”, almeno nelle foto. Sorprendono, in particolare, i bordi estremamente sottili che superano qualsiasi dispositivo attualmente in commercio.

Le indiscrezioni confermano che Samsung ottimizzerà al massimo il display del Galaxy S25 Ultra per creare un qualcosa di mai visto prima

I saw some S25 Ultra renderings, which are very beautiful, but I'm sorry I can't post them. The narrow bezel exceeds all current mobile phones including Xiaomi 15 and iPhone16 Pro Max.

Blue: The back cover is a lighter blue, and the middle frame is silver with a hint of blue.… pic.twitter.com/IxlgxKlPEF — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) December 17, 2024

Samsung ha lavorato a fondo sul proprio Galaxy S25 Ultra e il risultato è uno smartphone con bordi più stretti di Xiaomi 15 e iPhone16 Pro Max. Questa configurazione permetterà al device di ottenere un rapporto tra schermo e superficie frontale estremamente elevato.

Il leaker, inoltre, fornisce alcuni dettagli sulle altre caratteristiche estetiche del dispositivo. Il Galaxy S25 Ultra arriverà in tre colorazioni: blu, nero, bianco e grigio. Ogni tonalità avrà uno stile unico e una combinazione particolare.

La colorazione blu sarà piuttosto tenue con il frame laterale argentato con richiami al blu mentre. La scocca posteriore nella tonalità nera sarà appunto di questo colore mentre il frame laterale sarà argentato. La versione bianca sarà tendente all’argento mentre quella grigia avrà dei riflessi dorati.

Si tratta di colorazioni molto particolari che non vediamo l’ora di poter ammirare nelle prime immagini e poi dal vivo, in quanto ci aspettiamo una resa davvero suggestiva.