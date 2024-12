Nubia Z70 Ultra è lo smartphone premium che l’azienda orientale ha recentemente lanciato sul mercato, caratterizzato da specifiche tecniche di altissimo profilo, ma soprattutto da un prezzo inferiore a tutti gli altri top di gamma che troviamo sul mercato. Conosciamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Ricordate il modello precedente? ebbene il design non cambia poi così tanto, i bordi sono squadrati e spigolosi con un modulo delle fotocamere davvero molto particolare. E’ presente un blocco molto grande al cui interno trovano posto tutti i sensori, con forme altrettanto differenti tra loro; differenze estetiche che cozzano con l’uniformità che troviamo altrove, nel complesso elegante, ma siamo certi che potrebbe non piacere a tutti. La finitura è opaca, nel nostro caso con colorazione nera, decisamente bella al tatto e alla vista, non trattiene per nulla le impronte.

Le sue dimensioni restano complessivamente molto importanti, sebbene il peso di 228 grammi sia di 20 grammi inferiore rispetto alla generazione precedente, raggiungendo per la precisione 164,3 x 77,1 x 8,6 millimetri di spessore. Il frame è metallico, sul lato destro troviamo i pulsanti fisici per la gestione del volume, accensione/spegnimento ed il tasto personalizzabile; inferiormente, invece, una USB-C di ultima generazione con l’altoparlante fisico. Nel complesso i materiali di costruzione sono eccellenti, gode di certificazione IP69, è resistente ed affidabile.

Hardware e Specifiche

Il display è da 6,85 pollici di diagonale, un AMOLED con risoluzione 2688 x 1216 pixel e 413 ppi, caratterizzato dalla presenza di refresh rate a 144Hz ed il pieno supporto alla gamma dinamica DCI-P3 (100%). Il pannello supporta l’HDR, anche se non viene riconosciuta da tutte le app, non è LTPO, di conseguenza il refresh rate varia solo tra 60,90,120 e 144Hz, ma allo stesso tempo integra always-on display con una luminosità massima di 2000 nit (perfetta per la visione sotto la luce solare diretta). Le cornici sono praticamente inesistenti e, come i più attenti avranno notato, la fotocamera anteriore è posta direttamente sotto lo schermo.

Il processore è il top di gamma Qualcomm del momento, stiamo parlando dello Snapdragon 8 Elite, realizzato con processo produttivo a 3 nanometri, accoppiato con GPU Adreno 830, ed una configurazione che vi permette di spaziare tra 12/16 o 24GB di RAM LPDDR5X, scegliendo poi un taglio di ROM tra 256/512GB, per finire anche con un 1TB di UFS4.0. Prestazioni al top, senza consumare troppa energia, tende a scaldare leggermente nella parte posteriore.

Lo sblocco avviene tramite il riconoscimento del viso 2D o il sensore per le impronte digitali posto sotto al display, senza rallentamenti o difficoltà particolari da segnalare. Nubia Z70 Ultra è uno smartphone dual SIM, che non supporta le eSIM, con connettività rappresentata dal 5G, il bluetooth 5.4, passando per WiFi 7 dual-band, GPS, e chip NFC. L’audio è stereo, sfrutta anche la capsula auricolare, ha un volume massimo più che soddisfacente, con una resa complessivamente sufficiente, senza spiccare tra i top di gamma.

Fotocamera, sistema operativo e batteria

Il comparto fotografico di Nubia Z70 Ultra è composto, nella parte posteriore, da tre sensori: una principale da 50 megapixel (con stabilizzatore ottico, una Sony IMX9), una ultragrandangolare da 50 megapixel (con angolo di visuale di 122 gradi) ed un teleobiettivo 2.4x da 64 megapixel (con stabilizzatore ottico). Il tratto distintivo è sicuramente la presenza di un sensore principale con apertura variabile tra F1.59 e F4.0, un plus che farà sicuramente felici gli amanti della fotografia in modalità “Pro”, più “inutile” per chi scatta sempre e solo in automatico.

Gli scatti sono complessivamente molto buoni, sono perfettamente allineati con i top di gamma del settore, senza eccellere fino ai livelli di un camera phone. I colori sono ben bilanciati, con buon bilanciamento del bianco, del contrasto e della nitidezza in generale. Nel momento in cui la luce va diminuendo, il Nubia Z70 Ultra va leggermente in difficoltà, con parte di rumore digitale, ed una nitidezza non sempre precisa.

La messa a fuoco è esente da difetti in ogni condizione di luce, con video perfettamente stabilizzati, anche considerando la ripresa in 4K a 60fps (ricordiamo che si raggiungono anche gli 8K). E’ possibile pensare di registrare filmati mentre camminate, senza difficoltà, riuscendo ad ottenere ugualmente ottimi risultati. Anteriormente è posizionato un sensore da 16 megapixel, come vi dicevamo esattamente al di sotto del display, che non riesce a soddisfare pienamente in termini di qualità, parlando soprattutto di dettaglio e nitidezza.

Il sistema operativo è Android 15, con personalizzazione grafica Nebula AIOS, e la promessa di 3 anni di aggiornamenti di sicurezza, oltre all’update ad Android 16. Di base è un software lineare e fluido, senza particolari personalizzazione (praticamente assenti app preinstallate), con la presenza, tra le varie funzioni, anche dello spazio gioco, un traduttore automatico, da utilizzare soprattutto con le chiamate, la barra laterale e la possibilità di ridurre in piccole finestre le applicazioni aperte. Da segnalare la presenza di traduzioni errate, è completamente in italiano, ma non sempre si ha la corretta corrispondenza.

La batteria è un componente da 6150 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 80W, senza inversa o wireless (solo via cavo). In termini di autonomia non possiamo che tesserne le lodi, perché è una delle migliori attualmente in circolazione, dato che si possono raggiungere semplicemente anche due giorni di utilizzo intensivo.

Conclusioni

In conclusione Nubia Z70 Ultra è lo smartphone che consigliamo a coloro che vogliono sostanza al giusto prezzo, con un design che cattura sin da subito lo sguardo e l’attenzione, andando in controtendenza rispetto a quanto siamo attualmente abituati a vedere. L’hardware è uno dei migliori in circolazione, il comparto fotografico è più che buono, il design è unico e funzionale, il tutto con una spesa che non va oltre, di listino, agli 849 euro. I lati negativi? aggiornamenti non duraturi nel tempo (3 anni di sicurezza e 1 major) ed una fotocamera frontale che non è performante quanto la concorrenza.