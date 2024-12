La casa automobilistica Nissan ha deciso di attirare l’attenzione di tutti gli utenti appassionati con la reinterpretazione della R32 Skyline GT-R. Il lavoro portato avanti dal costruttore giapponese vede dunque un modello trasformato in auto 100% elettrica. Secondo quanto diffuso, la casa automobilistica Nissan decise di dare il via a questo progetto nel corso del 2023 diventando ora una delle novità più importanti del Tokyo Auto Salon 2024.

Il lavoro portato avanti dalla casa automobilistica giapponese non è stato certamente privo di ostacoli. Non a caso, infatti, la trasformazione della R32 ha richiesto un duro e dettagliato lavoro. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Nissan: i dettagli sulla R32 Skyline GT-R

L’obiettivo della casa automobilistica giapponese è stato di svolgere la trasformazione con il massima della cura e ponendo particolare attenzione, dunque, ai dettagli. Non manca infatti l’estrema cura dei particolari negli interni. Oltre a ciò Nissan ha pensato attentamente al lavoro da svolgere e agli elementi da implementare per riuscire ad ottenere un risultato finale ottimale. Non a caso, infatti, il motore biturbo è stato rimosso insieme al sistema di sospensioni, implementando invece una batteria agli ioni di litio collegata a due motori elettrici.

Come accennato in apertura, stiamo parlando di una delle novità del costruttore giapponese Nissan per il Tokyo Auto Salon 2024. Quel che sappiamo è che Nissan ha deciso anche di includere nello stand due varianti inedite del crossover X-Trail. Una denominata Unwind, basata sull’ultima generazione del modello e progettata appositamente per offrire un’esperienza di guida ottimale. Oltre alle caratteristiche del design personalizzato, non passano inosservati i parafanghi allargati e il rimorchio unico. La seconda, denominata X-Trail Remastered, è stata realizzata con particolari che omaggiano il modello precedente. Una versione che dispone di allestimenti interni pensati appositamente per ricreare l’ambiente perfetto per poter utilizzare vinili.

Il costruttore giapponese Nissan svela anche una versione del Caravan ideata per le emergenze e operazioni di soccorso.