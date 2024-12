La casa automobilistica tedesca BMW porta avanti il lavoro di uno dei suoi nuovi modelli che vedremo sul mercato in futuro. Parliamo della nuova BMW iM3 che, non essere stata vista in anteprima grazie ad alcune foto spia che ci hanno consentito di avere una prima idea sul design, ora viene mostrata dal costruttore stesso in alcune immagini ufficiali.

Non a caso la berlina elettrica BMW i3 farà il suo debutto ufficiale sul mercato nel corso del 2026. Grazie alle prime immagini che la casa automobilistica tedesca ha deciso di diffondere abbiamo l’opportunità di conoscere alcuni importanti dettagli. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutte le caratteristiche della iM3.

BMW iM3: diffuse le prime immagini ufficiali

Diffondere immagini ufficiali prima del debutto di un veicolo, consente agli utenti di avere un’idea chiara molto prima che il veicolo venga portato ufficialmente sul mercato. Non a caso, dunque, è una mossa da parte dei costruttori che ci consente di conoscere in anticipo alcune caratteristiche diminuendo l’attesa.

Nello specifico, le immagini che sono state diffuse dalla casa automobilistica BMW hanno come protagonista un prototipo che con le camuffature ancora presenti nasconde quella che sarà la carrozzeria del modello che vedremo su strada. Non passa però inosservato un design con linee spigolose che si ispirano al concept Vision Neue Klasse.

Per questo modello, sembra essere evidente che, il costruttore abbia deciso di rendere la vettura più muscolosa grazie alla presenta di passaruota bombati. Quel che sappiamo, inoltre, è che la iM3 disporrà di quattro motori, uno per ciascuna ruota. Ottime notizie, però, anche per tutti gli appassionati di quattro ruote ancora affezionati ai modelli tradizionali. La casa automobilistica BMW ha infatti reso noto che la M3 di prossima generazione sarà proposta anche con il motore termico. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti da parte del costruttore tedesco.