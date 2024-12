Prime Video permette ora l'acquisto di serie TV: ecco tutti i dettagli

Improvvisamente arriva una nuova funzionalità per gli utenti iscritti alla piattaforma streaming Prime Video. Esattamente dal 16 dicembre è infatti possibile acquistare le serie TV. Ci sono produzioni recenti tra cui scegliere ma anche grandi classici che fanno tornare la nostalgia. È in questo modo che il servizio vuole offrire ai suoi utenti una nuova opportunità.

Come funziona l’acquisto delle serie TV su Prime Video

Così come già avviene per i film non inclusi nell’abbonamento Prime, ora gli utenti possono acquistare intere stagioni o episodi singoli di serie TV. Questa opzione è disponibile non solo in Italia, ma anche in Francia e Spagna, segnando un passo strategico per Prime Video, che punta a distinguersi dai competitor offrendo maggiore flessibilità.

Tra i titoli già acquistabili troviamo successi come:

“House of the Dragon” , lo spin-off di Game of Thrones;

, lo spin-off di Game of Thrones; “Yellowstone” , la serie western di grande popolarità;

, la serie western di grande popolarità; “Doc – Nelle tue mani” , produzione italiana molto amata;

, produzione italiana molto amata; Classici senza tempo come “Friends”, “Mad Men” e “True Detective”.

L’offerta sarà aggiornata con nuovi contenuti nel tempo, ampliando il catalogo disponibile per l’acquisto.

Offerte speciali per il lancio

Per celebrare questa novità, Prime Video ha lanciato promozioni su alcune prime stagioni di serie TV selezionate. Tra queste, “Tulsa King” e “Mr. Robot” sono disponibili a partire da 4,99 euro. Un’occasione interessante per provare la nuova funzione risparmiando.

L’obiettivo attuale di Prime Video è senza ombra di dubbio quello di diventare la piattaforma leader per gli italiani in tutto il settore. Con l’introduzione della possibilità di acquistare le serie TV si compie dunque un passo decisivo proprio verso questa direzione.

Come ha già annunciato l’azienda, nel 2025 arriveranno tanti nuovi contenuti per ampliare il catalogo attuale. Ci saranno film, produzioni straniere ed italiane e molto altro a rendere migliore il tutto. Questa novità potrebbe rappresentare un ulteriore passo verso il consolidamento della piattaforma come punto di riferimento per l’intrattenimento on-demand.