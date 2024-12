Per tutto il periodo natalizio l’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha deciso di stupire sia i suoi nuovi clienti sia i suoi già clienti. In particolare, l’operatore ha deciso di proporre tante offerte di rete mobile estremamente convenienti e rimarranno disponibili all’attivazione fino a dopo la festività della Befana. Vediamo qui di seguito i dettagli.

1Mobile, per il periodo natalizio saranno disponibili tante promo favolose

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale 1Mobile continuerà a stupire proponendo tante offerte mobile super convenienti. Come già accennato in apertura, queste nuove promo sono state ideate appositamente per il periodo natalizio e, come già detto, queste saranno disponibili all’attivazione fino a dopo le vacanze di Natale.

Secondo quanto è emerso, infatti, le offerte in questione saranno disponibili all’attivazione fino al prossimo 7 gennaio 2024. Una delle offerte più convenienti per Natale è quella denominata 1Mobile Speed 5G 150 Christmas Edition. In questo caso, gli utenti dovranno sostenere un costo di appena 6,99 euro al mese. Oltre a questo, il bundle dell’offerta includerà anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, fino a 50 sms verso tutti i numeri e fino a ben 150 GB di traffico dati. Questi saranno utilizzabili anche per navigare con connettività 5G.

Per chi vuole navigare letteralmente senza pensieri, gli utenti potranno attivare anche un’altra offerta. Si tratta dell’offerta 1Mobile Speed 5G 200 Christmas Edition. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione fino a ben 200 GB di traffico dati per navigare sempre con una connettività pari al 5G. Il bundle include sempre fino a 50 sms da inviare verso tutti e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. In questo caso, il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a soli 7,99 euro al mese.

Ricordiamo che sul sito dell’operatore rimangono ancora disponibili anche le altre offerte extra convenienti di 1Mobile.