Le versioni Brabus delle Smart #1 e #3 stanno confermando il successo del marchio nel mondo delle auto elettriche. Con un mix di sportività e alte prestazioni, queste versioni hanno conquistato il 20% dei clienti. Il 24% degli acquirenti di Smart #1 ha scelto la Brabus. Mentre per la #3 la percentuale si attesta al 14%.

Questo risultato non è casuale. Smart ha infatti adottato un’astuta strategia commerciale con l’iniziativa “Scatto Matto”. Con la quale ha permesso di rendere queste versioni più accessibili grazie agli incentivi statali. Il programma ha abbassato i prezzi di listino, ampliando il numero di potenziali acquirenti. Nel semestre appena trascorso, il 41% delle vendite complessive infatti è stato rappresentato dalle versioni Brabus, segnando un successo senza precedenti per il marchio.

Smart Brabus: tecnologia e design al servizio dei clienti

Le Smart Brabus non si limitano esclusivamente a un’estetica più “grintosa”, grazie al loro esclusivo body kit. Quelle che le distingue sono infatti le loro prestazioni elevate. Rese possibili da un sistema a doppio motore elettrico con trazione integrale. Con una potenza complessiva di 315kW e una coppia di 543Nm, queste auto offrono un’accelerazione impressionante, passando da 0 a 100km/h in meno di 4 secondi. L’energia è garantita da una batteria da 66kWh. La quale assicura oltre 400km di autonomia nel ciclo WLTP.

I prezzi in Italia partono da 43.665€ per la Smart #1Brabus e da 51.115€ per la Smart#3-Brabus. Ma la casa automobilistica ha reso queste vetture ancora più appetibili con formule di noleggio flessibili. Ad esempio, la #1-Brabus può essere noleggiata con un anticipo di 5.000€ e rate mensili di 575€ IVA inclusa. Tutto ciò per una durata di 48 mesi e un massimo di 60.000km. Insomma, grazie a una visione moderna e a una solida partnership tra Mercedes e Geely, Smart ha lasciato alle spalle la storica Fortwo per concentrarsi su SUV elettrici più grandi e performanti. Le versioni Brabus, unendo design esclusivo, tecnologia avanzata e soluzioni di mobilità, sono la prova che la rivoluzione elettrica può essere anche emozionante.