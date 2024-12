Prime Video dicembre 2024: tutte le novità in arrivo tra film e serie TV

Dicembre è un mese ricco su Amazon Prime Video, con tante uscite perfette per le festività. Dai grandi ritorni alle nuove produzioni Original, ce n’è davvero per tutti i gusti. Ecco una panoramica delle novità più attese.

THE BAD GUY – Stagione 2

Dal 5 dicembre, torna la dark comedy che ha conquistato il pubblico. La nuova stagione si concentra sulla lotta per il misterioso archivio di Suro, un dossier esplosivo che intreccia criminalità e politica. Tra i protagonisti Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi e Stefano Accorsi. Un mix di tensione e humor nero che promette di stupire ancora.

THE STICKY – Il grande furto

Dal 6 dicembre, una serie dark comedy ispirata a un vero furto in Canada: 18 milioni di dollari in sciroppo d’acero rubati dalle riserve nazionali. Margo Martindale guida un cast brillante in un racconto che unisce crime e ironia. Una storia unica che mescola colpi di scena e umorismo.

SECRET LEVEL

Dal 10 dicembre, Prime Video introduce una nuova serie animata per adulti, nata dalle menti dietro LOVE, DEATH + ROBOTS. Ogni episodio celebra l’universo dei videogiochi, con storie originali e un cast stellare che include Arnold Schwarzenegger, Keanu Reeves e Kevin Hart. Un’esperienza visiva unica per gli appassionati di gaming.

È COLPA TUA?

Dal 27 dicembre, il sequel del film spagnolo È colpa mia? racconta le difficoltà di una giovane coppia alle prese con l’università, nuove relazioni e vecchie rivalità. Un dramma romantico che esplora i legami familiari e la resilienza dell’amore.

JACK WHITEHALL: MISSIONE NATALE

Dal 3 dicembre, una commedia natalizia in cui Jack Whitehall affronta un viaggio rocambolesco per tornare a casa in tempo per Natale. Tra imprevisti e celebrità come Michael Bublé e Rebel Wilson, il film promette risate e avventura per tutta la famiglia.

HILDEGARD – La Vergine Rossa

Dal 5 dicembre, un dramma storico basato su una storia vera. Il film racconta la vita di Hildegart, brillante mente degli anni ’30, e il conflitto con una madre determinata a controllarne il destino. Una miscela di thriller, romance e true crime che lascia il segno.

Altre novità del mese

Film in evidenza:

Dunkirk, Interstellar, Tenet, Una notte da leoni (trilogia), Pets – Vita da animali (1 e 2) – Dal 1 dicembre;

Bad Boys 4 – Dal 20 dicembre;

Nuove serie: