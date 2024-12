In città sta diventando sempre più complicato e stressante circolare con le automobili. Di conseguenza molte persone si stanno orientando all’acquisto di ciclomotori, moto e scooter. Ma qual’è il miglior scooter per circolare in città? Il Kymco Skytown 125 è una buona alternativa, pensato per il tragitto casa-lavoro e viceversa. E’ caratterizzato da un ampio parabrezza e anche un vano sotto sella capace di ospitare molti oggetti compreso anche il nostro casco.

Il Kymco Skytown 125 è tra gli scooter migliori sul mercato, vediamo il perchè

Il Kymco Skytown 125 può contare in un motore molto potente, precisamente in grado di erogare una potenza di 8,2 kW (circa 11,2 CV) a ben 8500 giri. Il motore ha come sistema di alimentazione Euro 5+ e una cilindrata come intuibile dal nome di 125 cc. A 6500 giri riesce a erogare la sua coppia massima di 10,6 Nm. L’unità in questione è raffreddata ad aria, e l’efficienza del raffreddamento è dovuto anche alle modifiche che hanno apportato per una resa migliore. I vantaggi sono, l’allungamento della vita del propulsore e la sua affidabilità. Inoltre può raggiungere una velocità massima pari a 95 km/h. Riguardo la ciclistica, monta una forcella telescopica ed una coppia di ammortizzatori posteriori. Le ruote sono in lega e ha degli pneumatici 110/70-14 (anteriore) e 130/70-13 (posteriore), ha inoltre dei freni a disco. La Kymco Skytown ha la frenata combinata con CBS, per fermare il suo peso di ben 126kg.

Lo scooter ha un cruscotto con strumentazione LCD per garantire la visibilità in tutti i livelli di luce. Troviamo un doppio vano anteriore, il sinistro ha una presa USB, mentre quello di destra ha lo sportellino dotato di chiusura a pressione. Di serie inoltre presenta un bauletto di 33 litri, dotato di chiusura a chiave. Il prezzo di questo nuovo Kymco Skytown 125 è molto concorrenziale, 2990 euro. Inoltre nel momento dell’acquisto si può avere solo la colorazione Nero Allione.