Avanza la tecnologia e con essa avanzano anche i vari dispositivi e computer che si possono acquistare sul mercato. Un esempio ce lo fornisce il nuovo PC Raspberry Pi 500, avente una forma molto particolare.

Il nuovo computer è stato formulato tramite la classica forma di una tastiera, molto facile da trasportare.

Raspberry Pi 500, una tastiera?

Di recente la Fondazione Raspberry Pi ha voluto presentare il suo nuovo gioiello tecnologico, parliamo di un modello che rappresenta l’evoluzione tecnologica. Quest’ultimo riesce a fondere le caratteristiche di un computer con il design di una normalissima tastiera. Grazie a tutto questo si potrà disporre di buone prestazioni in un formato molto più accessibile e user-friendly.

L’idea che c’è dietro questo progetto dedicato a Raspberry Pi 500 è molto semplice, ovvero nascondere la potenza di un computer all’avanguardia all’interno di una semplice tastiera. In questo design non abbiamo nessun circuito esposto o componenti che si possono vedere . Per il suo funzionamento basta collegare il mouse e un monitor per poter utilizzare il computer con tutte le sue funzionalità.

Per quanto riguarda le sue specifiche tecniche, il nuovo Raspberry Pi 500 utilizza un processore quad-core a 64-bit con 8GB di RAM. La connettività è supportata da due porte micro-HDMI, le quali sono capaci di gestire fino a due monitor 4K, oltre a tre porte USB e una porta Ethernet Gigabit. Inoltre non può essere assente all’appello il supporto Wi-Fi e Bluetooth integrati, oltre al normale e classico header di espansione a 40 pin.

Il prezzo del nuovo Raspberry Pi 500 si aggira intorno ai 90 dollari per la sua versione base, includendo una scheda SD da 32GB precaricata con Raspberry Pi OS. Ovvero il sistema operativo che si basa su Linux Debian. Oltre a questo è disponibile una soluzione con un kit desktop completo per 120 dollari, la quale include il mouse, alimentatore USB-C da 27W e un cavo micro-HDMI.