CoopVoce lancia una promozione esclusiva, EVO 200, con un’offerta vantaggiosa disponibile fino all’8 gennaio. Per soli 7,90 € al mese, i nuovi clienti potranno usufruire di 200 GIGA al mese sulla rete mobile 4G alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti. L’attivazione e il primo mese sono completamente gratuiti, sia che si scelga di ricevere la SIM a casa che di ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop. La promozione prevede che l’offerta si rinnovi ogni mese senza variazioni di prezzo, un aspetto che distingue CoopVoce e che testimonia la politica trasparente dell’azienda, la quale non ha mai aumentato le tariffe ai suoi utenti, garantendo una stabilità nei costi che difficilmente si trova altrove.

L’offerta EVO 200 di CoopVoce

L’offerta EVO 200 è pensata per chi desidera una connessione veloce e senza limitazioni, ma senza rinunciare alla convenienza. Con 200 GIGA mensili, i clienti avranno a disposizione una quantità di dati sufficiente per navigare, guardare video in streaming, fare videochiamate e condividere contenuti senza preoccuparsi dei consumi. I minuti illimitati verso tutti e 1000 SMS garantiscono una comunicazione libera e senza pensieri. Inoltre, EVO 200 non prevede vincoli contrattuali o costi extra nascosti, assicurando che gli utenti possano godere della propria offerta senza sorprese.

Inclusi nell’offerta ci sono anche il servizio Hotspot, che consente di condividere la connessione internet con altri dispositivi, e “LoSai di Coop”, un servizio che avvisa gli utenti su eventuali costi imprevisti o cambiamenti. Gli utenti potranno anche contare su un’assistenza completa, sia tramite l’app che la chat, e grazie alla protezione contro i numeri a sovraprezzo, potranno navigare e chiamare in totale tranquillità.

Se sei già cliente CoopVoce, è possibile passare a EVO 200 con una piccola attivazione di 9,90 €, che include anche il primo mese gratuito. L’attivazione e la gestione dell’offerta sono semplici e veloci, e la possibilità di scegliere se ricevere la SIM comodamente a casa o ritirarla in negozio presso i punti vendita Coop rende il processo ancora più conveniente. Con EVO 200, CoopVoce offre una soluzione ideale per chi cerca un piano mobile senza complicazioni, ma ricco di vantaggi.