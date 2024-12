La migliore promozione applicata sull’Apple iPad Pro, nella sua ultima versione da 13 pollici con processore Apple M4, è ufficialmente disponibile su Amazon, dove gli utenti possono approfittare di uno sconto del valore di 150 euro sul listino originario, godendo di un rapporto qualità/prezzo decisamente favorevole.

Il tablet può essere acquistato in questi giorni nella sua variante più classica, caratterizzata dalla presenza di 256GB di memoria interna (non espandibile, è bene ed importante ricordarlo), oltre alla connettività solo WiFi, con supporto al massimo al WiFi 6E. Da notare, infatti, che il prodotto in oggetto non supporta eSIM o similari, per collegarsi alla rete in mobilità sarà sempre strettamente necessario essere nelle vicinanze di una connessione WiFi.

Apple iPad Pro: l’offerta Amazon è da pazzi

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare un Apple iPad Pro di ultima generazione, vi possiamo dire di essere finalmente arrivato. Il suo prezzo consigliato di 1569 euro viene fortemente scontato da Amazon, con la possibilità comunque di ridurre di molto la spesa finale, pari a circa 150 euro rispetto alla suddetta cifra, fino ad arrivare ad un valore da sostenere per il suo acquisto pari a 1399 euro. Collegatevi a questo link per l’acquisto.

Il comparto fotografico del tablet non viene ugualmente dimenticato dall’azienda, con la possibilità di apprfittare di una doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel, “copiata” nella parte anteriore da un egual sensore da 12 megapixel, il che indubbiamente gli permette di rappresentare una delle soluzioni più complete e funzionali attualmente in circolazione. Il prodotto è perfefttamente compatibile con Face ID, per il riconoscimento del viso ed una maggiore sicurezza, la presenza del processore M4, permette inoltre di poter godere di una potenza decisamente superiore al normale, almeno in confronto agli altri tablet in commercio.