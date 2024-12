WhatsApp per iOS: perché il tastierino numerico è fondamentale

WhatsApp continua a migliorarsi di continuo con lo scopo di fornire un’esperienza utente sempre più interessante. In questi giorni gli utenti hanno avuto modo di capire che sta arrivando il tastierino numerico per le telefonate. In realtà su Android la possibilità c’è già da un po’ ma questa volta tocca ad iOS.

La nuova opzione è stata individuata nella versione beta di WhatsApp per iOS (24.25.10.76), disponibile tramite TestFlight. C’è da segnalare che con questa nuova introduzione si potranno effettuare delle chiamate come avviene normalmente su uno smartphone. Basterà infatti inserire il numero di telefono da chiamare all’interno di WhatsApp. Nel caso di numeri associati a un account business, verrà mostrato un segno di spunta blu per confermare l’autenticità del profilo.

Come funziona il nuovo tastierino numerico

All’interno della beta, gli utenti possono accedere al tastierino numerico attraverso il menu delle chiamate. Da qui è possibile:

Inserire manualmente il numero di telefono da chiamare;

di telefono da chiamare; Verificare se il numero è associato a un account WhatsApp;

se il numero è associato a un account WhatsApp; Effettuare la chiamata senza dover salvare il contatto in rubrica.

Una possibilità di questo genere risulterà particolarmente interessante per coloro che non hanno voglia di salvare un numero di telefono solo ed esclusivamente per chiamarlo tramite WhatsApp. Tutte le chiamate avvengono inoltre con la connessione Internet, dunque senza consumare i minuti disponibili sulla proprietà tariffa telefonica.

Un’esperienza più fluida per gli utenti

Questa nuova introduzione di WhatsApp è una delle più importanti degli ultimi tempi. Gli utenti in questo modo potranno infatti rifarsi direttamente all’applicazione evitando il passaggio ad altre app per effettuare chiamate verso ogni numero (che abbia WhatsApp).

Attualmente, la funzione è disponibile solo per alcuni tester, ma si prevede che verrà rilasciata a un numero maggiore di utenti nelle prossime settimane. In genere accade proprio così, ovvero che parte la fase di test e subito dopo arriva l’aggiornamento per gli utenti in pianta stabile. Siamo quindi al cospetto di uno degli update più attesi di sempre.