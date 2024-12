Amazon è sempre pronta a riservare una piacevole sorpresa a tutti i consumatori, come nel caso della smart TV di LG, soluzione che porta il cliente medio a poter risparmiare quasi 900 euro sul suo acquisto, riuscendo in questo modo a mettere le mani su uno dei migliori prodotti in circolazione.

Il dispositivo presenta tecnologia OLED di ultima generazione (chiamata OLED Evo), con diagonale del display di 55 pollici, appartiene alla serie G4S, lanciata nel corso del 2024, si tratta di una smart TV che può raggiungere risoluzione in 4K, al cui interno è disponibile un processore Alpha11, e la possibilità di godere di un refresh rate che addirittura raggiunge i 144Hz. Tanta tecnologia risulta essere compatibile con il prodotto stesso, come il GSYNC, ma anche VRR e ThinQ AI.

Non perdetevi le offerte Amazon che potete avere solo con questo canale Telegram dedicato, vi aspettano anche i prezzi più bassi del momento e codici in regalo gratis.

Smart TV LG in offerta a prezzo inedito su Amazon

Acquistare questa smart TV LG vi porta ad una spesa decisamente inferiore alle aspettative, se considerate giustappunto che il prodotto in questione avrebbe un listino di 2399 euro, e che invece oggi potrà essere vostra con un esborso finale di soli 1424 euro (parliamo di uno sconto del 41%). La consegna è a domicilio da parte di Amazon stessa, avverrrà entro relativamente pochi giorni (feste permettendo). Se la volete acquistare vi potete collegare qui.

Alle spalle del televisore potete trovare un altoparlante fisico da 60W, con supporto Dolby Vision, per un audio di assoluta qualità generale. La connettività fisica, invece, è rappresentata da 4 porte HDMI 2.1, appunto con refresh rate fino a 144Hz, così da poter tranquillamente pensare di utilizzare il televisore anche in ambito gaming, senza problemi o dubbi particolari, con il collegamento diretto di console di vario genere, anche di ultima generazione.