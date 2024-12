Motorola Moto G75 è uno smartphone di fascia medio-bassa che vuole fare la differenza promettendo prestazioni al top, o comunque di livello nettamente superiore rispetto alla sua fascia di appartenenza. Il display è da 6,78 pollici di diagonale, parliamo comunque di un IPS LCD con refresh rate di 120Hz, e soprattutto una risoluzione di 1080 x 2388 pixel, che viene affiancato da 387 ppi e la piena protezione di Gorilla Glass 5 (contro urti e graffi).

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 6 Gen3, con GPU Adreno ed una configurazione di base che prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (quest’ultima può essere facilmente incrementata con l’ausilio di una microSD, fino a 1TB). Non manca all’appello un più che buono comparto fotografico, nella parte posteriore trovano posto due sensori: un principale da 50 megapixel, ed un secondario da 8 megapixel, con risoluzione massima degli scatti pari a 8165 x 6124 pixel.

Amazon da pazzi: il risparmio è folle sul Motorola Moto G75

Il Motorola Moto G75 può essere acquistato in questi giorni su Amazon con un risparmio che nessuno si immaginava di vedere, a tutti gli effetti gli utenti sono liberi di spendere anche soli 199 euro per il suo acquisto, scegliendo tra le varie colorazioni effettivamente disponibili, risparmiando così 80 euro rispetto al listino di 279 euro. Ordinatelo collegandovi subito a questo link.

I punti di forza dello smartphone sono molteplici e non riguardano solamente le specifiche di cui vi abbiamo parlato sopra, ma anche la batteria da 5000mAh, che supporta la ricarica rapida, per riuscire in questo modo a poter godere del prodotto stesso, senza dover rinunciare ad alcun tipo di prestazioni. Il sistema operativo è ad ogni modo Android 14, con praticamente nessuna personalizzazione grafica, l’utente gode a tutti gli effetti di una pura esperienza Android stock, senza orpelli di alcun tipo.