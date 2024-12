A quanto pare nel mondo della tecnologia di consumo continuano a muoversi interessanti novità per quanto riguarda i processori di prossima generazione in arrivo da parte dei colossi dell’hardware, parliamo nel dettaglio di Intel e AMD, le quali stanno per presentare ufficialmente le proprie linee Arrow Lake e Krackan Point, le quali si andranno a contendere il mercato della fascia laptop, dal momento che mirano alla medesima fascia di utenza.

Questi processori dovrebbero venir presentati ufficialmente il mese prossimo, ma grazie ad alcuni rivenditori siti in Australia e in Grecia, possiamo vedere in anticipo alcuni dettagli in merito prima della presentazione ufficiale.

I modelli in questione

In definitiva i modelli apparsi a nome di Asus sono appartenenti alla fascia laptop Vivobook e Zenbook e constano dei processori Intel Arrow Lake come il Core Ultra 9 285H e il Core Ultra 5 255H, oltre ai chip AMD Hawk Point (Ryzen 7 250) e Krackan Point (Ryzen AI 7 350), questi dovrebbero essere presentati ufficialmente solamente il mese prossimo al CES di Las Vegas.

Per quanto riguarda i prodotti da parte di Intel, quest’ultima dovrebbe introdurre la propria architettura Arrow Lake in diverse configurazioni per coprire le varie fasce di prezzo, i modelli con suffisso ultra utilizzeranno questa nuova architettura mentre gli altri consisteranno in versioni aggiornate di chip basati su architetture precedenti e già esistenti.

Per quanto riguarda invece AMD, quest’ultima proporrà l’aggiornamento di architettura è già presenti che cambieranno nome in Ryzen AI 200 con architettura Zen 4 e grafica RDNA 3, Krackan Point invece costituirà una variante più economica rispetto a Strix Point e manterrà l’architettura Zen 5 con RDNA 3.5 però con metà delle unità grafiche di calcolo.

Non rimane dunque che attendere ulteriori dettagli per poter assistere a questa competizione che sicuramente infiammerà il mercato, ma a favore principalmente di tutti gli utenti finali che avranno una vastissima scelta a prezzi decisamente competitivi.