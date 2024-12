Il nuovo Amazon Kindle è appena arrivato sul mercato, e la stessa Amazon ha deciso di abbassarne il prezzo, così da facilitare la vita di coloro che lo vogliono regalare ad amici e parenti. Il prodotto, presentato giusto un paio di mesi fa, presenta un display da 6 pollici di diagonale, completamente in bianco e nero, ma retroilluminato, per la possibilità di utilizzarlo in ogni ambiente, sia al buio che con luce solare diretta.

L’attenzione all’ambiente è fondamentale per Amazon, per questo motivo il Kindle è realizzato con l’utilizzo del 75% di plastica riciclata, mentre il 99% dell’imballaggio è creato con materiali a base di fibra di legno che provengono direttamente da foreste che vengono gestite in modo sostenibile. Il pannello, rispetto al passato, è più luminoso del 25% (solo quando impostato al massimo), il trattamento antiriflesso vi porterà a non avere alcun fastidio quando ad esempio lo utilizzate con alle spalle una sorgente luminosa.

Collegatevi qui per le offerte Amazon ed i codici sconto gratis in regalo, che potete avere solo con il canale Telegram dedicato.

Amazon Kindle: il nuovo modello è già in offerta

Gli utenti che da tempo stavano aspettando il momento giusto per acquistare il nuovo Amazon Kindle, possono finalmente farlo con una promozione che possiamo definire più unica che rara, infatti il valore consigliato di 109 euro viene scontato del 14%, così da poter arrivare a spendere solamente 94,99 euro per il suo acquisto definitivo. Premete qui per effettuare l’ordine.

La variante che vi abbiamo linkato è quella che tecnicamente viene definita “con pubblicità”, esiste anche la versione “senza pubblicità”, la quale però ha un prezzo di partenza leggermente superiore al suddetto. L’autonomia del prodotto, stando a quanto sostenuto da Amazon, dovrebbe garantire anche 6 settimane di utilizzo continuativo, prima di dover ricorrere alla ricarica tramite la porta USB-C, che trovate direttamente nella parte inferiore del prodotto stesso.