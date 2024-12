1Mobile, operatore di telecomunicazioni noto per le sue offerte competitive, ha lanciato la nuova promozione Special Gold Plus 180. La proposta è rivolta sia ai clienti che intendono mantenere il proprio numero, sia a coloro che desiderano una nuova SIM. Con 180GB di traffico dati, minuti illimitati e 80 SMS, questa promo rappresenta una soluzione ideale per chi cerca connessione e convenienza. Il costo è estremamente competitivo. Si parla infatti di 5 euro per il primo mese e 8,99€ a partire dal secondo.

1Mobile: condizioni e dettagli, cosa sapere

L’attivazione è gratuita per chi effettua la portabilità da altri operatori. Mentre per le nuove SIM è previsto un contributo di 6€. Tale promozione è valida fino al 7 gennaio 2025, data entro cui i clienti possono approfittare delle condizioni vantaggiose. Uno degli aspetti più interessanti della Special Gold Plus 180 è la copertura assicurativa inclusa. Grazie all’accordo con DAS Assicurazioni, tutti i nuovi clienti riceveranno gratuitamente un’assistenza legale per controversie legate alla circolazione stradale. Tutto ciò con una copertura fino a 3.000 euro di spese legali.

La promozione è utilizzabile sia sul territorio italiano che nei paesi dell’Unione Europea, nel rispetto delle normative europee sul roaming. I giga non consumati durante il mese non sono cumulabili con quelli del mese successivo. Una volta esaurita la soglia dei 180GB, la navigazione proseguirà al costo di 0,50 centesimi ogni 100MB, con scatti anticipati di 100KB.

Per facilitare la gestione, 1Mobile mette a disposizione l’app ufficiale e l’area riservata del proprio sito. Su cui è possibile monitorare i consumi, il credito residuo e i rinnovi. I clienti possono anche effettuare il restart dell’offerta in qualsiasi momento tramite queste piattaforme. In caso di disattivazione del servizio, invece, le unità residue restano valide fino alla data di scadenza della promozione.

Per finire c’è da dire che tale soluzione risulta essere compatibile con opzioni extra e garantisce un utilizzo corretto, limitato a scopi personali. Con la Special Gold Plus 180, 1Mobile quindi conferma la sua capacità di offrire promozioni complete, pensate per chi cerca una connettività affidabile e servizi extra utili.