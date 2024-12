Le indiscrezioni sul lancio dei nuovi Samsung Galaxy S25 trovano finalmente conferma. Il noto insider Evan Blass ha condiviso un poster italiano trapelato che svela la data ufficiale del prossimo evento Galaxy Unpacked: il 22 gennaio 2025. Esatto, come potete vedere in basso, è scritto proprio in lingua italiana e non è stato tradotto appositamente.

Cosa aspettarsi dall’evento di Samsung

La data coincide con le anticipazioni dei giorni scorsi, posizionando l’evento due giorni dopo l’insediamento di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti. Samsung sembra puntare su un tempismo strategico, confidando nell’attenzione dei media per i suoi nuovi dispositivi.

Nel poster si intravedono quattro smartphone, confermando l’arrivo dei modelli principali della serie S25. La presenza del Galaxy S25 Slim è stata una sorpresa: si pensava che il dispositivo fosse previsto per un lancio successivo nel corso dell’anno. Tuttavia, potrebbe essere solo annunciato durante l’evento, con una disponibilità effettiva più avanti.

Design rinnovato per tutti i modelli: Samsung rispetta le aspettative

Il design dei dispositivi mostrati nel poster riflette un elemento già trapelato: i bordi arrotondati saranno presenti su tutti i modelli della linea S25, compreso l’Ultra. Quest’ultimo, pur mantenendo alcune caratteristiche distintive, abbandona gli angoli spigolosi delle generazioni precedenti.

Secondo le immagini, il modello Ultra si distingue leggermente dagli altri per un design meno arrotondato, ma la differenza è sottile. L’impatto visivo generale sembra orientato verso una maggiore uniformità nel linguaggio estetico, richiamando quanto già fatto da Apple con i suoi iPhone.

Un dettaglio interessante nel poster è l’effetto luminoso tra i telefoni, che ricorda il logo di Galaxy AI. L’intelligenza artificiale sarà uno dei temi centrali dell’evento: Samsung ha lavorato per trasformare Bixby in un modello AI avanzato (LLM, Large Language Model), puntando a superare Apple nelle funzionalità promesse ma ancora non del tutto implementate.

Specifiche da top di gamma

Tra i dispositivi attesi, il Galaxy S25 Ultra si preannuncia come il protagonista principale, grazie a specifiche tecniche di altissimo livello: