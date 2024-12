1Mobile lancia l’offerta Speed 5G 200 Christmas Edition, un’occasione imperdibile per chi desidera navigare e comunicare senza limiti durante le festività. L’iniziativa, valida fino al 16 dicembre 2024, propone 200 GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati e 50 SMS al costo promozionale di 5 euro per il primo mese. Dal secondo mese, l’offerta si rinnova automaticamente al prezzo di 7,99 euro.

1Mobile festeggia il Natale in 5G e ad un costo speciale!

Per attivare l’offerta è previsto un costo di 5 euro solo per le nuove SIM, mentre il passaggio da altri operatori è completamente gratuito. I clienti possono scegliere di attivare la promozione online oppure presso uno dei punti vendita ufficiali. Tuttavia, la portabilità deve essere completata entro il primo rinnovo, pena l’addebito del costo del bonus già usufruito.

La navigazione in 5G è disponibile rispettando i requisiti tecnici previsti, ma anche in caso contrario sarà garantita la connessione in 4G. Per il traffico dati non consumato entro il mese, non è prevista la possibilità di accumularlo per periodi successivi. Inoltre, in caso di superamento dei 200 GB inclusi, sarà possibile continuare a navigare al costo di 0,50 euro ogni 100 MB.

Particolare attenzione è riservata alla compatibilità dei dispositivi: mentre la maggior parte degli smartphone è supportata, alcuni modelli meno recenti potrebbero presentare limitazioni. Per quanto riguarda l’uso corretto del traffico, 1Mobile sottolinea che è destinato esclusivamente a finalità personali, secondo le condizioni generali di contratto.

In caso di credito insufficiente, l’offerta rimane attiva ma sospesa fino al completamento del pagamento, con la possibilità di riattivarla tramite ricarica. Per chi volesse cambiare piano o disattivare la promozione, è possibile gestire tutto comodamente tramite app o area riservata sul sito ufficiale.

Con questa iniziativa, 1Mobile si propone di rispondere alle esigenze di un’utenza sempre più connessa, offrendo un piano versatile e conveniente in linea con lo spirito delle festività natalizie ancora più tecnologiche.