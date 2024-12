PosteMobile, il servizio di telefonia mobile gestito da PostePay, lancia la promozione Creami EXTRA WOW 150. Una soluzione pensata esclusivamente per i nuovi clienti. L’offerta, disponibile solo online, prevede un piano completo che include 150GB di traffico dati in 4G+, con velocità fino a 300Mbps, oltre a chiamate e SMS illimitati. Il tutto al costo competitivo di soli 6,99€ al mese.

PosteMobile: dettagli di attivazione e gestione della SIM

La rete utilizzata è quella del 4G+ di Vodafone. Particolarmente nota per la sua copertura che supera il 99% della popolazione italiana e per la stabilità del segnale. Per attivare la promo sono richiesti 10€ per la SIM e altri 10 per la prima ricarica, che copre il costo del primo mese. Non mancano i servizi extra inclusi senza costi aggiuntivi. Tra cui l’hotspot per condividere i propri giga con altri dispositivi, il servizio “Ti cerco” per le chiamate perse e “Richiama ora” per sapere quando un contatto è di nuovo disponibile.

Per mantenere attiva l’offerta, è fondamentale assicurarsi di avere credito sufficiente al momento del rinnovo mensile. In caso contrario, i costi delle chiamate, degli SMS e del traffico dati seguono le tariffe base. Ovvero 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12 cent. per SMS e 2€ al giorno per 500MB di dati, se abilitati. I clienti possono gestire facilmente queste impostazioni tramite un SMS gratuito al numero 4071160 o accedendo all’app PostePay. Applicazione disponibile su App Store e Google Play.

L’offerta si basa su termini e condizioni specifici, consultabili online o presso gli uffici postali. Anche se la velocità massima è di 300Mbps in 4G+, vari fattori come la congestione della rete e il dispositivo utilizzato possono influire sulle prestazioni. Creami EXTRA WOW 150 rappresenta così una scelta vantaggiosa per chi cerca una connessione veloce e affidabile a un prezzo contenuto. Detto ciò se siete interessati ad altre promo interessanti vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale del gestore.