Vivo ha ufficialmente confermato l’arrivo in Italia del suo nuovo top di serie, l’ X200 Pro. Un cameraphone che punta a rivoluzionare l’esperienza fotografica su smartphone. Questo modello, già lanciato sul mercato indiano, promette prestazioni da leader nel 2025. Al centro dell’attenzione vi è il comparto fotografico. Esso prevede un sensore principale Sony LYT-818 da 50MP che, pur non essendo il più grande sul mercato, promette scatti di qualità paragonabile a dispositivi di fascia altissima. Ad affiancarlo troviamo un teleobiettivo Zeiss da 200MP. Dotato di stabilizzazione ottica avanzata, ideale per zoom di precisione e dettagli nitidi.

Vivo X200 Pro: tecnologia, prestazioni e un occhio al futuro

L’intelligenza artificiale gioca un ruolo chiave in questo dispositivo. Essa infatti migliora la resa delle immagini. Ma aggiunge anche funzioni innovative come la traduzione in tempo reale delle chiamate e strumenti avanzati per la modifica di foto e video. Tali caratteristiche proiettano Vivo X200 Pro tra i migliori dispositivi per chi cerca un’esperienza tecnologica completa. Oltre alla pura qualità fotografica.

Vivo X200 Pro non eccelle solo nella fotografia. Il display AMOLED LTPO da 6,78 pollici garantisce una luminosità straordinaria fino a 4.500nit. Mentre il processore MediaTek Dimensity 9400, costruito con tecnologia a 3nm, assicura performance di alto livello e grande efficienza energetica. La batteria da 6.000mAh supporta una ricarica rapida sia cablata (90W) che wireless (30W). Offre infatti una durata estesa e una ricarica veloce anche dopo un uso intenso.

Un altro punto di forza è il supporto software. Vivo promette quattro aggiornamenti di Android e cinque anni di patch di sicurezza. Garantendo così una lunga vita al dispositivo. Sul fronte del prezzo, il modello è stato lanciato in India a circa 1.050€. Nonostante non ci siano ancora dettagli ufficiali per l’Italia, è probabile che il costo resti in linea con quello imposto dal mercato europeo attuale, salvo eventuali modifiche.