Codice della Strada: slittano targa e assicurazione per monopattini

Il Nuovo Codice della Strada è già entrato in vigore portando diversi cambiamenti. Alcune novità relative ai monopattini elettrici, però, non saranno immediatamente applicabili. Tra queste, spiccano l’obbligo di targa e quello di assicurazione, entrambi vincolati alla pubblicazione di specifici decreti attuativi. L’obbligo della targa per i monopattini, concepita come un contrassegno adesivo, richiede dettagli tecnici ancora in fase di definizione. Gli esperti stimano un’attesa di almeno sei mesi per la piena applicazione. Come mai così tanto tempo? Il ritardo pare sia dovuto al lento avanzamento dei lavori normativi. Per ora, dunque, i monopattini circoleranno senza contrassegno identificativo.

Assicurazione: obbligo in bilico per i monopattini

L’assicurazione obbligatoria per monopattini elettrici è una delle novità più discusse. La norma prevede la responsabilità civile verso terzi, ma è in contrasto con una sentenza della Corte di Giustizia Europea. Secondo questa, i mezzi con velocità massima inferiore ai 20 km/h non richiedono un’assicurazione obbligatoria. Il mancato allineamento tra la normativa italiana e quella europea potrebbe compromettere di tale questa regola. Anche qui sarà necessario un decreto attuativo, ma il rischio che l’obbligo venga annullato è concreto.

Dal 14 dicembre sono dunque attive, come detto poco prima, alcune nuove norme per i monopattini elettrici, ma quali esattamente? Tra le regolamentazioni inserite spicca l’obbligo di casco, valido per tutti gli utenti. Chiunque guidi questo mezzo dovrà indossarlo, indipendentemente dall’età. Introdotti poi anche gli indicatori di direzione luminosi. I monopattini dovranno inoltre essere dotati di freni efficaci su entrambe le ruote e dispositivi acustici di segnalazione. Sarà anche vietato circolare sui marciapiedi, salvo specifiche autorizzazioni locali. Altra modifica va sulla velocità. Il limite massimo infatti ora scenderà a 20 km/h sulle strade e 6 km/h nelle aree pedonali. Queste regole mirano a migliorare la sicurezza stradale e a regolamentare meglio l’uso crescente dei monopattini. I ritardi normativi dimostrano quanto sia complesso armonizzare innovazione, sicurezza e regolamentazione in un settore in rapida crescita.