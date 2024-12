Un nuovo leak rivela informazioni sul Samsung Galaxy S25 Ultra, in particolare sul suo avanzato sistema fotografico. Il dispositivo, atteso per il 2025, potrebbe introdurre un sensore periscopico di nuova generazione.

Samsung Galaxy S25 Ultra: ci sarà uno zoom ottico potenziato

Secondo le indiscrezioni, il Galaxy S25 Ultra includerà un sensore periscopico con zoom ottico continuo. Questa tecnologia permetterà di passare senza interruzioni tra diverse lunghezze focali, garantendo immagini più nitide a qualsiasi livello di ingrandimento. Attualmente, i modelli Ultra offrono zoom variabile, ma con lunghezze focali preimpostate. La nuova soluzione punta a migliorare ulteriormente la qualità, eliminando artefatti visivi tipici delle impostazioni fisse.

Il sensore potrebbe raggiungere uno zoom ottico fino a 5x, ma la tecnologia consentirebbe anche uno zoom intermedio senza perdita di dettaglio. L’implementazione rappresenta un passo avanti rispetto al Galaxy S24 Ultra, che già integra una fotocamera di fascia alta con capacità di zoom avanzate.

Fra le altre cose, il Galaxy S25 Ultra dovrebbe mantenere un design simile al modello precedente, con un corpo sottile e materiali di alta qualità. Tra le altre caratteristiche trapelate, si parla di una batteria più efficiente e di un nuovo processore Exynos o Snapdragon, a seconda del mercato di distribuzione. La fotocamera principale potrebbe arrivare a una risoluzione di 200 MP, consolidando l’attenzione di Samsung sulla fotografia mobile.

Il nuovo flagship di Samsung potrebbe essere presentato nel primo trimestre del 2025, in linea con le tempistiche abituali per la serie Galaxy S. Con queste innovazioni, la compagnia punta a consolidare la sua posizione nel mercato degli smartphone di fascia alta, migliorando ulteriormente le prestazioni fotografiche e la qualità generale del dispositivo.

Il sensore periscopico del Galaxy S25 Ultra sarà quindo una svolta per la fotografia su device mobili. La capacità di zoom ottico continuo potrebbe migliorare significativamente l’esperienza degli utenti, ponendo il dispositivo come uno dei più avanzati nel settore. Tuttavia, sarà interessante verificare come queste caratteristiche si tradurranno nell’uso quotidiano.