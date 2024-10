Durante il weekend appena trascorso, il Vivo X200 Pro ha segnato un nuovo primato nel mondo degli smartphone. Questo dispositivo ha superato la barriera dei 3 milioni di punti su AnTuTu. Una delle principali piattaforme per testare le performance dei dispositivi mobili. Con un totale di 3.007.853 punti, è riuscito a battere il precedente record, detenuto per pochi giorni dall’Oppo Find X8. Quest’ultimo aveva stabilito un punteggio poco più basso. Ma ora è stato rapidamente superato, dimostrando l’agguerrita concorrenza nel settore tecnologico.

MediaTek Dimensity 9400: il nuovo motore di Vivo X200 Pro

Il punteggio del Vivo X200 Pro è suddiviso in quattro aree principali. Ovvero, per la CPU, la GPU,la memoria e l’esperienza utente. La differenza rispetto all’OppoFindX8 non è enorme. Si tratta infatti di solo il 4% in più. Ma ciò evidenzia comunque il livello di ottimizzazione software e hardware che Vivo è riuscita a implementare nel suo dispositivo. Probabilmente, un fattore determinante è stato il sistema di dissipazione del calore migliorato. Il quale ha permesso al processore di lavorare a piena potenza per periodi prolungati senza surriscaldamenti. Vivo, per il momento, non ha divulgato molti dettagli tecnici aggiuntivi. Ma è chiaro che il Dimensity 9400 di MediaTek ha giocato un ruolo rilevante.

Il punto di forza di questo smartphone è proprio il nuovissimo chip MediaTek Dimensity 9400, che verrà presentato ufficialmente il 9 ottobre 2024. Questa nuova CPU adotta un’architettura composta esclusivamente da core ad alte prestazioni. Essi sono prodotti utilizzando il processo a 3 nm della TSMC. Uno dei più avanzati attualmente disponibili, che garantisce prestazioni elevate e una maggiore efficienza energetica.

La serie Vivo X200 sarà tra le prime a utilizzare il Dimensity9400 e il lancio è previsto poco dopo la presentazione ufficiale del chip. Oltre al modello X200Pro, si prevede che la serie includa varianti come l’X200 “base”, il Pro Mini e una versione Ultra. Anche se non ci sono ancora conferme ufficiali su queste versioni. Le aspettative sono alte, specialmente per quanto riguarda le specifiche tecniche che dovrebbero mantenersi di alto livello. Perfettamente in linea con la tradizione di Vivo. Per quanto riguarda il design, le prime immagini trapelate online suggeriscono che non ci saranno cambiamenti importanti rispetto alla generazione precedente.

Insomma, in attesa del confronto diretto tra Vivo e Qualcomm, il successo del Vivo segna un nuovo capitolo nella corsa alla supremazia tecnologica nel settore degli smartphone.