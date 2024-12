Il prezzo più basso della giornata viene applicato da Amazon sull’acquisto delle Oppo Enco Buds2, sono piccoli auricolari true wireless che oggi possono essere acquistate sul più famoso sito di ecommerce con una riduzione effettiva del 60% rispetto al listino originario.

Avete capito bene, il prodotto di cui vi parliamo nell’articolo nasce per essere perfettamente compatibile con qualsiasi device in commercio, questo a prescindere dal sistema operativo di riferimento. Il collegamento avviene tramite il bluetooth 5.2, fino ad una distanza di circa 10 metri. Sono cuffiette completamente in-ear, quindi vanno ad insinuarsi all’interno del padiglione auricolare, e sono disponibili in due colorazioni differenti: bianco o nero.

Premete qui per entrare nel canale Telegram dedicato ad Amazon, sul quale sono disponibili ogni giorno codici sconto gratis in esclusiva e le migliori offerte.

Oppo Enco Buds2: occhio all’offerta folle su Amazon

Amazon è sempre pronta a far risparmiare al massimo gli utenti, infatti in questi giorni le Oppo Enco Buds2 non costano più il loro listino originario di 49 euro, ma sono disponibili all’acquisto a soli 19,99 euro, approfittando a tutti gli effetti di una riduzione del 60% sul listino originario. La spedizione a domicilio è completamente gratuita, con consegna entro Natale, e la solita garanzia della durata di 24 mesi. Ordinatele subito premendo qui.

Leggendo le specifiche tecniche potreste incappare nella dicitura “Cancellazione rumore in chiamata”, ciò non sta a significare che sono cuffiette con ANC, o cancellazione attiva del rumore, ma che durante le chiamate vanno a sopprimere il rumore ambientale, riuscendo in questo modo ad isolare perfettamente la voce dell’utilizzatore da tutto ciò che lo circonda nello stesso istante. Le cuffiette possono essere utilizzate, ovviamente, senza un collegamento diretto alla presa di corrente, sfruttando la batteria integrata all’interno delle cuffiette stesse, o della piccola custodia di ricarica, talmente piccola da stare senza problemi nel palmo di una mano.