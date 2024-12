Da fine novembre 2024, nei negozi TIM è possibile acquistare una eSIM in formato completamente digitale. Questo significa che il QR Code necessario per l’attivazione viene inviato direttamente via email, eliminando la necessità del supporto fisico che era usato fino a poco tempo fa. È un cambiamento significativo, pensato per rendere il processo più pratico e moderno, sia per i nuovi clienti che per quelli già esistenti che desiderano passare dalla SIM fisica alla eSIM.

Il cambio sostenibile di TIM sulle sue eSIM

In realtà, la possibilità di ricevere la eSIM in formato digitale non è del tutto nuova. Già da novembre 2023, chi attivava una eSIM online poteva ricevere il QR Code tramite email. Successivamente, da maggio 2024, TIM ha permesso anche ai clienti con SIM fisica di fare il passaggio alla eSIM in modalità digitale, utilizzando l’Area Clienti MyTIM e un sistema di verifica tramite SPID. Ora, però, questa opzione è disponibile anche nei negozi, segnando una svolta nella gestione delle attivazioni.

La procedura è piuttosto semplice. Quando un cliente richiede una eSIM, deve fornire un indirizzo email, che viene verificato tramite un codice OTP inviato durante il processo. Una volta confermato, il QR Code per l’attivazione viene spedito all’indirizzo indicato. Questa nuova modalità non solo semplifica il processo, ma elimina anche la necessità di stampare le TIM Card eSIM fisiche, che in passato venivano distribuite con il QR Code stampato sopra.

Per chi preferisce il metodo tradizionale, è ancora possibile ricevere il QR Code su supporto fisico, ma solo fino a esaurimento delle scorte nei negozi. I costi rimangono invariati: 10 euro per i nuovi clienti e 15 euro per chi già possiede una SIM fisica e vuole effettuare il passaggio.

La eSIM, essendo digitale, offre una maggiore flessibilità rispetto alla SIM fisica. Può essere trasferita da un dispositivo all’altro scansionando nuovamente il QR Code, a patto che il profilo venga prima rimosso dal device precedente. È una soluzione che si allinea ai bisogni di chi cerca praticità e un sistema più eco-sostenibile.