WhatsApp sta lavorando a una nuova funzione per iOS: un tastierino numerico virtuale che permette di effettuare chiamate direttamente dall’app. L’idea è semplice e ricorda il classico keypad dei telefoni. Gli utenti potranno digitare un numero e avviare la chiamata, senza dover necessariamente salvare il contatto in rubrica. La funzione è stata scovata nella più recente versione beta dell’app, e sembra già abbastanza pronta per l’uso.

Il tastierino numerico virtuale su WhatsApp iOS

Questa novità non è del tutto inedita, perché su Android il tastierino numerico di WhatsApp è già presente da un po’, anche se non tutti ne sono a conoscenza. Forse il motivo è che non si tratta di una funzionalità particolarmente avanzata. Per esempio, funziona solo con numeri registrati su WhatsApp, quindi non è possibile chiamare chi non utilizza l’app o certi numeri pubblici. Non è una limitazione enorme, ma è comunque da tenere a mente.

Un altro aspetto che fa notare come il dialer sia ancora piuttosto basilare è l’assenza di funzioni come il completamento automatico. Sugli smartphone Android, quando si digita un numero o anche solo le prime lettere di un contatto, il sistema suggerisce immediatamente i risultati più pertinenti. Con il tastierino di WhatsApp, invece, questo non succede. È tutto manuale, almeno per ora. Però le lettere sono visibili sotto i numeri, come nei vecchi telefoni, quindi non è escluso che in futuro possano aggiungere qualcosa di simile.

Chi vuole provare questa novità su iPhone può trovarla nella sezione “Chiamate“. Basta toccare l’icona in basso a destra, premere sul pulsante verde con la cornetta e scegliere l’opzione “Chiama un numero”. Ovviamente bisogna essere iscritti al programma di beta testing tramite TestFlight e avere l’ultima versione beta installata. Quanto alla disponibilità per tutti gli utenti, non ci sono ancora informazioni precise.

È chiaro, però, che WhatsApp sta cercando di rendere sempre più comode le chiamate tramite l’app. Anche se al momento questa funzione è semplice e con qualche limite, potrebbe essere il primo passo verso strumenti più completi per gestire le comunicazioni direttamente da WhatsApp.