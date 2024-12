Dbrand, l’azienda canadese nota per le sue provocazioni nel mondo tech, ha svelato informazioni sorprendenti sulla prossima console di Nintendo. L’ azienda infatti sembra aver mostrato online un modello basato su scansioni 3D. Cosa che fa pensare a nuovi dettagli circa le dimensioni e il design del successore di Switch.

Secondo Adam Ijaz, CEO di Dbrand, queste misurazioni provengono da “dati reali” dell’hardware. La console, ribattezzata informalmente Switch2, si presenta ora più larga e alta rispetto al modello OLED. Ma con uno spessore simile. Una delle novità più curiose è un pulsante quadrato con la lettera “C” sul Joy-Con destro, il cui utilizzo resta ancora avvolto nel mistero.

Nintendo Switch 2: provocazioni e anticipazioni, la strategia di Dbrand

Le specifiche condivise sul nuovo Nintendo indicano dimensioni di 270mm di larghezza, 116mm di altezza e 14mm di spessore. Contro i 242mmx102mmx13,9mm del modello OLED. Lo schermo, presumibilmente da 8 pollici, e il cavalletto che occupa metà dell’altezza della console completano il quadro. I Joy-Con presentano anche una novità funzionale. Essi saranno collegati magneticamente e dotati di un pulsante di espulsione situato nella parte posteriore. Nonostante l’audacia del progetto, Ijaz ha ammesso di essere incerto sulla data di lancio di Switch 2. Arrivando ad ipotizzare un debutto della sua custodia intorno a marzo 2025.

Il video pubblicato da Dbrand trova conferme in altre fughe di notizie. Come quelle riportate dal canale SwitchUp, che evidenziano le maggiori dimensioni e i nuovi dettagli funzionali della console. Un particolare interessante è la presenza di una seconda porta USB-C sulla parte superiore del mockup. La quale consentirebbe di ricaricare il dispositivo in modalità tabletop. Nintendo non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali a riguardo. Ma ha già promesso retrocompatibilità con i giochi della Switch originale e supporto al servizio NintendoSwitchOnline.

Dbrand, intanto, si conferma un attore controverso. In quanto usa una strategia di marketing piuttosto aggressiva per alimentare l’attesa dei fan. Le sue rivelazioni non solo aumentano l’hype per Switch 2, ma mettono in discussione la tradizionale segretezza di Nintendo. Arrivando così ad accendere i riflettori su una console che potrebbe rivoluzionare il mercato del gaming.