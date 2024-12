Le indiscrezioni riguardanti i nuovi smartphone targati Apple spaziano tra vari modelli. Il più chiacchierato è certamente iPhone 17 Air che potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione per il brand.

Questo device prenderà il posto del modello Plus nella line-up che arriverà il prossimo anno e, come si più intuire dal nome, sarà orientato alla portabilità. Infatti, come per gli iPad, il suffisso Air starà ad indicare uno spessore più contenuto e un peso ridotto rispetto ai modelli tradizionali.

Stando ad alcuni report recentemente emersi, sembrerebbe che iPhone 17 Air è entrato nella nuova fase di produzione denominata “new production introduction” (NPI). Secondo i codici di Foxconn, azienda incaricata della produzione vera e propria, si tratta di uno step vicino alla fase di produzione di massa.

Il 2025 di Apple si preannuncia molto interessante con due nuovi dispositivi che potrebbero rivoluzionare il mercato

I passaggi successivi a questo includono la validazione del design finale e la definizione del processo produttivo. Superati questi scogli, sarà possibile avviare la produzione. A confermarlo sono alcune fonti vicine alla supply chain di Apple. Questo significa che l’azienda della mela potrebbe rilasciare maggiori dettagli ufficiale a breve considerando che sta iniziando a realizzare le scorte destinate alla vendita.

Inoltre, è emerso il possibile prezzo di lancio del device. Il nuovo iPhone 17 Air sarà commercializzato a circa 900 dollari, un prezzo che consentirà allo smartphone di prendere in tutto e per tutto il posto di iPhone 17 Plus, anche a livello economico.

Ma le novità di Apple non finiscono qui. L’azienda di Cupertino sta lavorando allo sviluppo di uno device foldable il cui debutto è fissato per il 2026. La data di lancio non è definitiva e deve sottostare alle necessità tecniche degli sviluppatori. Infatti, l’azienda sembra bloccata a risolvere alcune problematiche relative all’apertura dello schermo pieghevole e alla cerniera.

Apple sembra intenzionata a presentare un device di grandi dimensioni. Gli analisti parlano di un pannello in grado di raggiungere i 19 pollici quando aperto, quindi un prodotto ben diverso dagli smartphone pieghevoli a cui siamo abituati.