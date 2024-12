Il produttore tech Xiaomi ha da poco presentato sul mercato diversi dispositivi sotto il suo marchio Redmi, tra cui ad esempio i nuovi Redmi K80 e Redmi K80 Pro. A quanto pare, però, l’azienda è già al lavoro sulla realizzazione di un nuovo dispositivo sempre di questo marchio, ovvero il prossimo Redmi Turbo 4. A rivelare questa prima informazione, in particolare, sarebbe stato proprio il general manager di Redmi, ovvero Wang Teng Thomas, tramite un video online. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Redmi Turbo 4, l’azienda conferma l’arrivo imminente di questo nuovo smartphone

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Redmi ha rivelato che annuncerà a breve un nuovo smartphone. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo presumibilmente al prossimo Redmi Turbo 4 e, a rivelare la sua esistenza, è stato Wang Teng Thomas, cioè il general manager di Redmi, tramite un video su internet.

Nel video in questione, in particolare, Wang ha confermato che l’azienda presenterà questo mese un nuovo smartphone e ha utilizzato come keyword “Little Tornado”. Questa frase si riferisce solitamente alla serie di smartphone Redmi Turbo, quindi non ci sono molti dubbi che si riferisca proprio a questo dispositivo. In queste ultime settimane sono inoltre emerse svariate indiscrezioni riguardo alle presunte specifiche di questo nuovo dispositivo.

Secondo quanto è emerso, il prossimo device di casa Redmi sarà uno dei primi a poter vantare a bordo la presenza di un processore inedito. Si tratterebbe nello specifico dell’inedito processore di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 8400. Dal punto di vista prestazionale, si tratta di un soc estremamente potente, quasi in linea con le performance del soc Snapdragon 8 Gen 2. Oltre a questo, si parla della possibile presenza sul fronte di un display con tecnologia OLED con una risoluzione pari a 1.5k. Lo smartphone dovrebbe inoltre supportare la ricarica rapida da 90W.