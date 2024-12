Xiaomi ha presentato ufficialmente la famiglia di smartphone Redmi Note 14 in Asia e il prossimo passo per questi dispositivi è il debutto nel resto del mondo. In particolare, sembra che l’azienda cinese si stia preparando a lanciare i device anche in Europa.

La conferma arriva dai colleghi di 91Mobiles i quali hanno svelato anche i possibili prezzi di lancio. La famiglia sarà caratterizzata da ben quatto device suddivisi in Note 14, Note 14 Pro e Note 14 Pro+. A questi si aggiungerà anche il Redmi Note 14 4G, che sarà commercializzato con il supporto esclusivo alle reti 4G.

Considerando tale caratteristica, e la mancanza del supporto al 5G, possiamo immaginare che questo modello sarà quello che possiamo definire entry-level per la famiglia. Il suo prezzo di lancio si aggirerà intorno ai 240 euro per la variante dotata di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. I possibili colori disponibili al lancio saranno Midnight Black, Ocean Blue e Lime Green.

Dopo il debutto in Asia, la famiglia Redmi Note 14 si prepara ad arrivare in Europa con alcune sorprese molto interessanti

Passando al Redmi Note14 in versione 5G, il prezzo di lancio sarà di circa 300 euro e gli utenti potranno contare su 8/256 GB di memoria. Alcune indiscrezioni indicano che il device potrebbe arrivare anche con una variante da 6GB di RAM e con un prezzo leggermente inferiore.

Stando a quanto scoperto dai leaker, gli altri due modelli della famiglia arriveranno sul mercato con una sorpresa. Infatti, la serie potrà contare anche sul Redmi Note 14 Pro che dovrebbe arrivare con 8/256 GB di memoria e con uno speciale omaggio. Lo smartphone sarà venduto in abbinamento al Redmi Watch 5 Lite al prezzo di 397 euro.

Infine, il Redmi Note 14 Pro+ 5G con il Watch 5 Lite sarà disponibile al prezzo di 497 euro. Ricordiamo che, allo stato attuale, queste cifre sono da considerare non ufficiali e il prezzo finale potrebbe subire variazioni. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.