Uno dei prezzi più bassi che abbiate mai visto è disponibile in questi giorni su Amazon, per l’acquisto di Xiaomi Redmi Note 13 Pro, uno smartphone che punta tutto su un rapporto qualità/prezzo decisamente soddisfacente per il consumatore medio finale. Le sue dimensioni sono rispettivamente inferiori alla media, raggiungendo 161,2 x 74,3 x 8 millimetri di spessore, con un peso di soli 187 grammi.

Il tutto nonostante disponga di un display da 6,67 pollici di diagonale, con alle spalle una risoluzione di 1220 x 2712 pixel. Trattasi ad ogni modo di un OLED con densità di pixel di 446 ppi, 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass victus. A smuoverlo ci pensa il processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, octa-core con frequenza di clock a 2.40Ghz, che viene supportato da una GPU Adreno 710, che si completa con una configurazione che prevede 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Ricevete i codici sconto Amazon direttamente sul vostro smartphone, iscrivendovi subito al canale Telegram dedicato, dove si trovano anche le migliori offerte.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro: una promessa di risparmio

Uno smartphone di questo calibro, considerando a tutti gli effetti la piena possibilità di godere di prestazioni di livello nettamente superiore alla media, nessuno si sarebbe aspettato di riuscire a pagarlo solamente 299 euro. La spesa indicata è comprensiva di garanzia di 24 mesi, oltre che del suo essere completamente sbrandizzato, con possibilità di ricevere gli aggiornamenti in maniera tempestiva. Qui trovate il link Amazon per l’acquisto.

I punti di forza di uno smartphone di questo tipo sono sicuramente tanti e differenti tra loro, come un comparto fotografico di tutto rispetto, composto nello specifico da 3 sensori differenti: principale da 200 megapixel, seguito poi a ruota da un ultragrandangolare da 8 megapixel, oltre ad un effetto bokeh da 2 megapixel. L’angolo di ripresa è di 120 gradi, con stabilizzatore ottico integrato, ed un sensore anteriore da 16 megapixel, pronto a fare la differenza nel mercato con selfie di qualità.