OpenAI regala ChatGPT Search: la funzione di ricerca ora disponibile per tutti

L’intelligenza artificiale continua a progredire e al centro di questa rivoluzione non poteva che esserci OpenAI. Con ChatGPT il colosso ha ottenuto il predominio sul mercato e attualmente non sembra volersi fermare. Con la sua iniziativa nota come “12 giorni di OpenAI“, l’azienda ha lanciato un altro regalo per i suoi utenti: ChatGPT Search è infatti ora gratuito per tutti gli utenti, anche quelli free.

In questo modo le possibilità del celebre modello linguistico vengono ampliate. Come infatti gli utenti ben sanno, l’utilizzo di ChatGPT era ristretto fino ai dati immagazzinati ad ottobre 2021, almeno per gli utenti gratuiti. Ora, introducendo anche ChatGPT Search, sarà possibile basarsi sulle ricerche del web, ottenendo così risultati aggiornati alle ultime notizie.

ChatGPT Search diventa gratis per tutti gli utenti grazie ad OpenAI

Nell’ambito dell’iniziativa natalizia “12 giorni di OpenAI”, il team di OpenAI ha annunciato un regalo molto atteso: ChatGPT Search è ora accessibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati. Questo aggiornamento amplia le possibilità del chatbot, permettendo di ottenere informazioni più recenti direttamente dal web.

Durante l’annuncio, OpenAI ha evidenziato alcuni miglioramenti che rendono la funzione di ricerca ancora più efficiente:

Prestazioni più veloci su mobile :

La funzione di ricerca è stata ottimizzata per funzionare in modo più rapido e fluido sui dispositivi mobili, migliorando l’esperienza di utilizzo in movimento.

: La funzione di ricerca è stata ottimizzata per funzionare in modo più e fluido sui dispositivi mobili, migliorando l’esperienza di utilizzo in movimento. Supporto nella modalità Advanced Voice:

OpenAI ha integrato ChatGPT Search anche nella modalità Advanced Voice, consentendo agli utenti di effettuare ricerche vocali durante le conversazioni con il chatbot. Questa funzionalità, tuttavia, è disponibile solo nei Paesi in cui Advanced Voice è già attiva e non è ancora utilizzabile in Italia.

Un grande passo per gli utenti gratuiti

La decisione di rendere gratuita la funzione di ricerca rappresenta un’importante svolta. OpenAI ha ampliato l’accessibilità a uno strumento che permette a tutti gli utenti di superare i limiti temporali del modello di addestramento, fornendo risposte attuali e dettagliate.