I Redmi Note 14 4G e 5G si preparano a debuttare in Europa, mentre continuano a raccogliere successi nel mercato cinese e indiano. Le ultime indiscrezioni rivelano il possibile listino prezzi per i modelli europei, alimentando la curiosità degli appassionati di tecnologia. Nonostante la mancanza di conferme ufficiali da parte del brand, i leak offrono alcune informazioni interessanti sulle strategie di Redmi. Il marchio che, mai come in questo momento, cerca di rafforzare la sua presenza nella fascia media del mercato.

Le varianti 5G e Pro estendono l’offerta Redmi

Il Redmi Note 14 4G potrebbe partire da circa 240€ per la configurazione con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Ciò rappresenterebbe una leggera riduzione rispetto al costo del modello che lo ha preceduto. Ovvero il RedmiNote 13 4G, lanciato a 250€ per la stessa versione. Il dispositivo sarà disponibile in tre colorazioni affascinanti, Midnight Black, Lime Green e Ocean Blue. Il modello 4G si rivolge principalmente a mercati in cui la copertura del 5G non è ancora completa. In modo da offrire un’alternativa affidabile e economicamente più accessibile.

Passando al Redmi Note 14 5G, il valore di partenza potrebbe aggirarsi intorno ai 300€ per la configurazione con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Anche in questo caso, il posizionamento ripercorrerebbe quello del RedmiNote13 5G. Non è però esclusa l’introduzione di una versione più economica con 6GB di RAM e 128GB di archiviazione, che potrebbe avvicinare ancora più persone alla serie Redmi. Tra le opzioni di colore ricordiamo il Coral Green, il Midnight Black e Lavander Purple.

Infine, si parla dei modelli Pro e Pro+, che dovrebbero mantenere prezzi simili alle versioni precedenti, restando competitivi. L’arrivo della nuova serie in Europa è previsto entro i primi mesi del 2025. Ma per ora si tratta solo di voci non confermate. Redmi rilascerà ulteriori dettagli nelle prossime settimane, chiarendo ogni dubbio.