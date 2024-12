Navigare senza limiti non è mai stato così conveniente grazie a HoMobile. L’operatore virtuale infatti propone una promozione dedicata ai nuovi clienti. Essa include 100GB in 4G, SMS e chiamate illimitate a soli 5,99€ al mese. Un’offerta che si distingue per la trasparenza, senza costi nascosti o clausole poco chiare. L’attivazione è altrettanto vantaggiosa. Si parla infatti di solo 2,99€. Una cifra puramente simbolica per accedere a una delle tariffe più competitive sul mercato.

HoMobile: un servizio completo per essere sempre connessi

Passare a HoMobile è semplice e rapido. Potrete mantenere il vostro numero attuale oppure richiederne uno nuovo, gestendo tutto online. Non siete sicuri di voler cambiare? L’operatore vi offre 30 giorni per testare il servizio. Poi, nel caso non soddisfi le vostre aspettative, potrete richiedere un rimborso completo. Con una connessione 4G fino a 60Mbps e 100GB disponibili, l’offerta è perfetta per chi utilizza la rete per streaming, gaming o lavoro.

Oltre ai 100GB e alle chiamate illimitate, HoMobile include una serie di servizi utili. Tutti pensati per semplificare la vita quotidiana. Con “Ho.Riparti”, ad esempio, potrete ripristinare i Giga una volta esauriti, evitando interruzioni nella navigazione. La funzione hotspot vi consente invece di condividere la connessione con altri dispositivi. Ideale quindi per chi lavora o studia in mobilità.

Non mancano soluzioni per chi non vuole perdere neanche una chiamata. Con l’SMS “Ho.Chiamato” sarete avvisati delle telefonate ricevute mentre non eravate raggiungibili. Mentre il trasferimento e l’avviso di chiamata vi garantiranno una migliore gestione delle comunicazioni.

Attivare l’offerta è facile. Basta infatti visitare la pagina ufficiale di HoMobile e verificare se il proprio operatore è compatibile. La trasparenza è garantita in ogni fase, rendendo questa proposta una delle più affidabili sul mercato. Insomma, non lasciatevi sfuggire l’occasione di risparmiare senza rinunciare alla qualità. Con Ho, la telefonia diventa più semplice, conveniente e flessibile. Ma soprattutto in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipo di utente.