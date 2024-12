Peugeot 403 Cabriolet: l’iconica auto del Tenente Colombo

La Peugeot 403 Cabriolet del 1959 è una delle auto simbolo delle serie tv. La ricordate? Era il modello guidato Tenente Colombo che lo accompagnava nei suoi casi. Quest’auto apparentemente trasandata, si sposa alla perfezione con l’immagine del geniale tenente, interpretato da Peter Falk. C’è una leggenda dietro la scelta di questa Peugeot in particolare che non tutti conoscono. Si narra che scelse l’auto tra diversi veicoli dimenticati nel parcheggio degli Universal Studios. La decisione, apparentemente “innocua”, contribuì a definire il carattere unico e fuori dagli schemi del personaggio.

Prodotta in soli 2.050 esemplari, la Cabriolet è ormai una pietra miliare per Peugeot. Disegnata da Pininfarina e presentata al Salone di Parigi nel lontano ’56 era il simbolo automobilistico del cambiamento in atto nell’azienda francese. Linee eleganti, superfici lisce e dettagli curati ne facevano una vettura esclusiva. La Peugeot possedeva una lunghezza di quasi 4,5 metri, offriva spazio e comfort per i suoi passeggeri. Il motore a quattro cilindri da 1.500 cc, capace di erogare 60 CV, garantiva invece ottima affidabilità ed anche prestazioni molto equilibrate. Nonostante le dotazioni raffinate, come i sedili in cuoio e la trasmissione semiautomatica opzionale, la Cabriolet restò una vettura di nicchia. La sua diffusione si limitò infatti inizialmente al mercato francese. Il suo fascino, dopo anni, superò tuttavia i confini del Paese grazie alla fama raggiunta con la serie televisiva.

La Peugeot simbolo di stile e nostalgia

La Peugeot 403 Cabriolet trovò il suo posto nell’immaginario collettivo grazie alla serie Colombo. Il colore grigio cenere, le evidenti ammaccature e la targa 044 APD divennero parte integrante del personaggio. L’auto rifletteva la semplicità e il disordine che caratterizzavano il tenente, aggiungendo un tocco di autenticità al suo spirito anticonformista. Oggi, questa Peugeot non è solo un ricordo del passato, ma un vero oggetto di culto. I collezionisti la cercano con fervore, riconoscendone il valore storico e simbolico. Nonostante i pochi esemplari prodotti, il suo prezzo supera facilmente 50.000 euro nelle aste di settore. La 403 Cabriolet è infatti molto più di un veicolo. Il modello è un pezzo di storia televisiva, un po’ come la DeLorean o la Ford Gran Torino di Starsky & Hutch. Chi non vorrebbe possedere un’icona del genere?