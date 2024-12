Nintendo Switch 2 compare in un video: ecco come sarà

I rumor su Nintendo Switch 2 continuano a circolare senza sosta. Questa volta, un video del canale YouTube SwitchUpha acceso l’attenzione mostrando quello che potrebbe essere il design della nuova console, confrontato con l’attuale Switch. Il content creator afferma di aver ricevuto un mockup stampato in 3D dal produttore cinese di custodie iVoler, svelando dettagli interessanti.

Design e dimensioni: ecco come cambierebbe la Nintendo Switch 2

Dal video emerge che la presunta Switch 2 sarebbe più grande rispetto al modello OLED attuale, con un display più ampio di circa un pollice. Lo spessore, invece, sembrerebbe restare invariato, mantenendo una certa continuità con il design precedente. Il confronto evidenzia anche pulsanti per il volume più piccoli e una griglia di ventilazione superiore più estesa, oltre a uno slot per le cartucce leggermente più grande e una nuova porta USB-C.

Le novità nei Joy-Con per gli utenti

Anche i Joy-Con sembrano aver subito alcune modifiche. Nel mockup, si notano controller leggermente più grandi e un nuovo pulsante sul Joy-Con destro, insieme a un misterioso grilletto sul retro di entrambi i controller. Quest’ultimo potrebbe essere collegato al tanto discusso sistema di attacco magnetico, che secondo alcuni rumor migliorerebbe la stabilità dei controller durante l’uso.

Nonostante il video e i dettagli riportati siano affascinanti, è importante ricordare che si tratta di indiscrezioni non confermate da Nintendo. Tuttavia, le voci emerse finora suggeriscono che la Switch 2 potrebbe puntare a un’evoluzione del modello attuale, mantenendo un design familiare ma con piccole migliorie per ergonomia e funzionalità.

Questi dettagli trapelati in queste ultime ore risultano davvero interessanti. Nel momento in cui tutto dovesse essere confermato, sarebbe chiaro il passo in avanti compiuto da Nintendo. L’obiettivo è mantenere la continuità con la generazione attuale senza andare a stravolgere l’esperienza di gioco degli utenti. Ci saranno chiaramente delle novità molto interessanti, ma bisognerà attendere ancora un po’.