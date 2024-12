Sono davvero tanti i costruttori del settore delle quattro ruote che nel corso del 2025 porteranno al debutto nuovi modelli. Un lungo e dettagliato lavoro che consentirà al mercato di vantare di un maggior numero di proposte. Tra questi non possiamo non parlare della casa automobilistica tedesca Mercedes che sta lavorando al fine di sorprendere tutti gli utenti nel corso del nuovo anno.

Nello specifico, il costruttore tedesco nel corso del 2025 porterà al debutto la nuova Mercedes CLA che, secondo quanto diffuso, sarà proposta con motorizzazioni elettriche ma anche con nuovo powertrain ibrido. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli su questo nuovo modello che tantissimi utenti stanno attendendo.

Mercedes CLa: quasi pronta per il debutto ufficiale

Portare sul mercato un nuovo modello significa, per ciascun costruttore, portare avanti lunghi lavori di progettazione e perfezionamento al fine di offrire agli utenti il meglio dell’esperienza di guida. in seguito alla presentazione del concept in occasione del Salone di Monaco 2023, oggi un nuovo muletto ci dà l’opportunità di scoprire alcuni dettagli e caratteristiche delle forme che contraddistinguono il veicolo. Non a caso, il camuffamento riguarda ormai esclusivamente la parte anteriore e quella posteriore dell’auto.

Ricordiamo che la casa automobilistica tedesca ha deciso di basare il suo nuovo modello sulla piattaforma Mercedes Modular Architecture (MMA). Le foto diffuse, ci consentono di avere un’idea piuttosto chiara tanto da notare la presenza di fari sottili sul frontale e gruppi ottici posteriori con una firma luminosa.

Dal punto di vista tecnico, la versione elettrica della CLA ospiterà un motore posteriore sincrono a eccitazione permanente da 200 kW. Per quanto riguarda, invece, i modelli 4MATIC con la trazione integrale, troverà spazio un ulteriore motore elettrico da 80 kW. Oltre a ciò, sappiamo che la piattaforma è in grado di supportare un’architettura a 800 V e con potenza di picco di 320 kW per la batteria più grande. Il costruttore mette infatti a disposizione sia la soluzione da 85 kWh che quella 58 kWh con celle LFP. Infine, il modello ibrido monterà un nuovo powertrain Mild Hybrid 48 V. Non mancherà dunque un 4 cilindri benzina di 1,5 litri di cilindrata da 100, 120 o 140 kW.